Doručak onkologa izgleda ovako: Ovo je namirnica koja pokreće dan i čuva vaše zdravlje

Pravilno biran doručak onkologa pomaže da se dan započne sa energijom, balansira hormone i doprinese zdravlju crevne flore i srca.

Doručak onkologa izlgeda ovako – ovo je namirnica koja pokreće dan i čuva vaše zdravlje.

Zdrav doručak onkologa – ovsena kaša i avokado za energiju i vitalnost.

Stručnjaci se slažu da je za zdrav početak dana najvažniji doručak, koji kombinuje nutritivno bogate sastojke sa niskim sadržajem šećera. Ovsena kaša sa bobicama, orasima i semenkama sadrži vlakna koja održavaju crevnu floru, sprečavaju zatvor i poboljšavaju varenje. Dodavanje lanenog ili konopljinog semena dodatno obogaćuje obrok omega-3 masnim kiselinama, dok bobičasto voće unosi antioksidante.

Druga opcija koju stručnjaci često biraju je avokado na tostu od integralnog hleba, koji obezbeđuje zdrave masti i ugljene hidrate, drži sitost i daje energiju za čitavo jutro. Uz ovakav doručak, kombinovanje jogurta sa koštunjavim i suvim voćem može dodatno poboljšati nutritivnu vrednost, ali bez dodatih šećera.

Pravilno organizovan doručak pomaže i u očuvanju mentalne energije i koncentracije, dok istovremeno pruža dovoljno kalorija za aktivan početak dana. Fokusiranje na integralne žitarice, orašaste plodove i sveže voće podržava dugoročnu dobrobit organizma.

Za najbolje rezultate, doručak treba pripremiti unapred ili birati lako prenosive varijante, tako da može da se nosi i na posao. Redovan izbor ovakvih obroka smanjuje rizik od naglih skokova šećera i doprinosi stabilnom nivou energije tokom jutra.

Kombinovanje ovih jednostavnih, nutritivno bogatih sastojaka čini ovaj doručak onkologa zdravim, ukusnim i praktičnim obrokom koji svako može uključiti u svakodnevnu rutinu, poboljšavajući zdravlje i opšte blagostanje.

(still.kurir.rs)

