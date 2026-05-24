Skida 3 kilograma nedeljno, a drži vas sitim: Ovaj doručak je proglašen za najmoćnije oružje protiv sala

Doručak za mršavljenje koji topi salo i drži vas sitim do ručka. Probajte ovu kombinaciju već sutra ujutru i osetite razliku.

Tri kilograma za nedelju dana zvuče kao jeftina reklama, ali postoji jedan doručak za mršavljenje koji u prvih sedam dana stvarno skida toliko – i to najviše zbog vode i nadutosti koju vučete mesecima.

Trik nije u zelenom soku niti u izgladnjivanju, već u količini proteina koje unesete pre podneva. Najveći problem modernog doručka nije veličina obroka, već činjenica da većina vas ujutru unese jedva 10 grama proteina, a onda pati i gladuje do ručka. Evo šta zapravo treba da bude na vašem tanjiru.

Zašto kifla i kafa ne rade?

Klasičan srpski doručak, kifla sa pavlakom i nes kafa – daje oko 350 kalorija i jedva 6 grama proteina. Insulin skoči, padne za sat i po, a vi već u 11h tražite burek.

Ovaj doručak nije problematičan zbog masti, nego zbog brzine kojom nestaje osećaj sitosti. Sasvim druga priča kreće kada u tanjir stavite barem 25 do 30 grama proteina.

Koliko proteina zaista potrebno ujutru?

Ovo je deo gde većina greši. Ciljajte na 0,4 grama proteina po kilogramu telesne težine u jednom obroku, što za ženu od 70 kilograma znači oko 28 grama.

To su tri cela jajeta plus 100 grama skute (sitnog sira), ili dva jajeta sa kriškom integralnog hleba i čašom skira. Mislite da je to puno? Nije. Kada probate, videćete da vas drži do dva popodne – i to bez ijedne grickalice između obroka.

Najbolji doručak za mršavljenje, sastavljen iz tri stvari

Konkretna kombinacija koja radi posao izgleda ovako:

dva cela jajeta na oko,

150 grama grčkog jogurta od 2 procenta i

šaka borovnica ili kriška kivija.

Oko 380 kalorija, 32 grama proteina, vlakna, malo masti. Sit ste, hormoni gladi miruju, a popodne ne tražite čokoladu iz fioke.

Kome se ne jedu jaja, zamena je skuta sa zobenim pahuljicama i orasima, ali bez meda i bez banana sa pet kašika nutele preko.

Da li je doručak ključ za skidanje kilograma

Doručak sam po sebi ne topi salo. Ono što radi jeste smanjen unos kalorija tokom celog dana, a proteinski jutarnji obrok je najlakši način da to postignete bez gladovanja.

Istraživanja tvrde da veći unos proteina ujutru smanjuje ukupan dnevni kalorijski unos za 200 do 400 kalorija, što je razlika između stagnacije i stvarnog gubitka kilograma.

Šta kaže nauka o jajima ujutru

Mit o tri jajeta dnevno koje navodno diže holesterol odavno je oboren. Prema studiji objavljenoj u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju jaja na sitost i mršavljenje pokazuje da osobe koje doručkuju jaja unesu znatno manje kalorija u narednih 24 sata u poređenju sa onima koji jedu pecivo. Sitost je veća, a glikemija stabilnija.

Greška broj jedan koju pravite

Voćni jogurti sa 18 grama šećera po čaši i granole koje na deklaraciji kriju 30 odsto šećera. To nije doručak za mršavljenje, to je desert prerušen u zdrav obrok. Pročitajte sastav, pa ćete videti zašto kilogrami stoje uprkos „zdravom“ jutru. Bolja zamena je obični grčki jogurt sa pravim voćem, makar bila i smrznuta malina iz Lidla.

Koliko dugo da očekujete prve rezultate

Prva nedelja skida najviše, oko 2 do 3 kilograma, mahom od smanjenog unosa soli i ugljenih hidrata. Druga i treća nedelja idu sporije, pola do kilogram nedeljno, što je realna i održiva brzina.

Ako imate dijabetes, problem sa štitnom žlezdom ili pritisak, pre svake veće promene ishrane pitajte svog lekara, jer doza proteina i tip masnoća nisu isti za sve.

Da li je preskakanje doručka bolje za mršavljenje od proteinskog obroka?

Za neke ljude radi, ali većina se prejede uveče. Proteinski doručak je sigurnija strategija jer kontroliše glad tokom celog dana

Koliko jaja smem da pojedem nedeljno?

Zdrava osoba bez problema sa holesterolom može slobodno da pojede 7 do 12 jaja nedeljno. Za osobe sa povišenim holesterolom važi dogovor sa lekarom

Da li ovsena kaša goji ako je jedem ujutru?

Sama ovsena kaša ne goji. Goji kombinacija sa medom, bananom i grožđicama, koja lako pređe 500 kalorija u jednoj činiji

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

