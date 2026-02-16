Dovoljna je samo jedna čaša ujutru: Napitak od 2 sastojka, munjevito topi masti i skida salo sa stomaka

Pošto se uzima jedna čaša ujutru, voda sa limunom stimuliše probavni sistem i hidrira debelo crevo tako da nema problema sa zatvorom.

Samo jedna čaša ujutru ovog napitka svakodnevno učiniće čudo za vašu liniju. Za 7 dana stomak će biti ravan, a vi lakši za bar 2 kilograma.

Pojedini napici koji mogu da vam pomognu u borbi sa viškom kilograma i generalnim čišćenjem organizma su toliko jednostavni da ih odmah, sada, pripremite.

Verovali ili ne, govorimo o najobičnijoj čaši tople vode (ili vode sobne temperature) sa sveže ceđenim limunom, koju treba popiti odmah po buđenju, na prazan stomak. Nakon toga, važno je da ne jedete i ne pijete ništa oko 30 minuta kako bi napitak bez problema prošao kroz probavni sistem.

Topla limunada bez šećera je idealan napitak jer priprema organizam za ono što ga čeka u danu – detoksikuje ga, blagotvorno deluje na kožu, stimuliše rad mozga i digestivnog sistema, pomaže u gubitku viška kilograma, ubrzava metabolizam, poboljšava raspoloženje…

Ako vam je ceo limun previše, možete iscediti samo polovinu. Najidealnija temperatura ovog pića bila bi temperatura tela. Takođe, imajte na umu da ako stavite hladnu vodu, vaše telo mora prvo da je zagreje kako bi nastavilo sa varenjem.

– Ovaj napitak je posebno dragocen za žene jer rehidrira i hrani kosu i kožu. Dodajte prstohvat cimeta u mlaku vodu sa limunom za ubrzanje metabolizma – savetovala nam je svojevremeno Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savetovališta Olja iz Splita, piše 24sata.hr.

– Ako ne želite mlak napitak, dovoljno je da sok pripremite sa vodom sobne temperature. Takođe, ako imate poteškoća sa sistemom za varenje, a citrusi su vam zabranjeni, izaberite čaj. S vremena na vreme napravite pauzu i osvežite se nekim pićem – dodala je ona.

Zašto je dobro piti vodu sa limunom svaki dan

Alkalizuje telo

Iako mnogi misle suprotno, jer je kiselkastog ukusa, limun je zapravo alkalan i doprinosi smanjenju kiselosti vašeg organizma, što je izuzetno važno za zdravlje. Stručnjaci kažu da je telo podložnije raznim bolestima kada je kiselo i da treba paziti šta unosite u organizam.

Američki lekar Vilijam Hauard je još 1933. godine tvrdio da je uzrok svih bolesti nakupljanje kiseline u organizmu i preporučio dijetu sa alkalnom hranom. O tome je napisao knjigu „Nova zdravstvena era“. Kada telo postane previše kiselo, ovo stanje se naziva – acidoza. Tada ljudi imaju manje energije, lošijeg su zdravlja i skloniji su problemima sa prekomernom težinom. Idealan pH za telo je 7.

Stimuliše varenje

Ovaj jednostavan napitak će očistiti vaše telo od nagomilanih toksina i pročistiti probavni sistem kako bi bolje funkcionisao. Pošto se uzima jedna čaša ujutru, stimuliše probavni sistem i hidrira debelo crevo tako da nema problema sa zatvorom. Pored toga, stimuliše rad jetre.

Limun pomaže jetri da proizvodi više žuči, tako da telo lakše razlaže složene namirnice i iz njih izvlači korisne sastojke. Med ima antibakterijska svojstva koja štite od bilo kakvih infekcija. Takođe pomaže u proizvodnji sluzi u stomaku i izbacuje toksine iz tela.

Ima diuretički efekat

Odlična je prevencija zadržavanja viška tečnosti, koja će napustiti telo toplom vodom i limunom. Pored toga, urinarni sistem će biti zdraviji. Ovaj napitak čisti urinarni sistem i štiti ga od infekcija, a dobro je rešenje za osobe koje često pate od infekcija mokraćnih puteva.

Jača imunitet

Poznato je da limun sadrži vitamin C, važan za dobro funkcionisanje imunog sistema i zaštitu organizma od bolesti. Limun je bogat i kalijumom, koji stimulativno deluje na rad mozga i nervnog sistema, a dobar je i za kontrolu krvnog pritiska. Ako želite da budete otporni na bolesti, obavezno dodajte malo meda u toplu vodu sa limunom.

Koža je lepša

Kako čisti organizam od nagomilanih toksina, topla voda sa limunom blagotvorno deluje na kožu jer je održava zdravom, a samim tim – lepom, zategnutijom i mlađom. Limun pomaže u čišćenju krvi i stimuliše proizvodnju novih krvnih zrnaca i kolagena. Osim toga, ima antibakterijska svojstva, pa je koža manje sklona aknama i pomaže u procesu zarastanja rana.

Osvežava dah

Limunska kiselina koja se nalazi u limunu osvežiće dah nakon buđenja kada su vam usta puna bakterija, jer su bila zatvorena cele noći kako bi se bakterije mogle razmnožavati bez većih smetnji. Osim toga, limun štiti od upale desni, što je takođe važno za dobar zadah.

Poboljšava raspoloženje

Poznato je da vitamin C koji se nalazi u limunu deluje kao ‘energetska bomba’, što znači da će vaše telo biti ispunjeno naletom energije vrlo brzo nakon buđenja. Neki kažu da je za buđenje bolje piti vodu i limun nego kafu. Dobro raspoloženje će rezultirati smanjenjem šanse za anksioznost ili depresiju, a lakše ćete preživeti svakodnevne stresne situacije.

Hidrira telo

Važno je, posebno nakon buđenja, dobro hidrirati svoje telo, a za to je idealna čaša mlake vode. Naime, tokom noći se gubi tečnost iz organizma, a dehidrirano telo ne može da funkcioniše kako treba. Vodu, jer je mlaka, telo će brzo apsorbovati.

U proseku, ljudsko telo se sastoji od 65 do 70 procenata vode, ali to se polako smanjuje sa godinama. Da biste bili zdravi i osećali se dobro, potrebno je održavati taj nivo, odnosno unositi dovoljno tečnosti u organizam.

Pomaže kod gubitka težine

Mnogi ljudi koji su ozbiljni prema svojoj liniji piju vodu sa limunovim sokom, jedna čaša ujutru je dovoljna za ovo. Naime, limunov sok sadrži pektine, polisaharide koji smanjuju želju za hranom i pomažu da se kasnije pojedena hrana brže svari i doprinosi osećaju sitosti. Osim toga, limun pomaže u bržem rastvaranju masti u telu i ubrzava metabolizam.

