Doživela 117 godina, a imala creva kao u deteta: Svakog dana pila je tri čaše ovog napitka

Marija Branjas Morera, koja je do svoje smrti u 117. godini važila za najstariju osobu na svetu, ostavila je naučnike u čudu jer je imala creva kao u deteta. Iako je proživela više od veka, njen organizam je prkosio svim zakonima starenja.

Istraživači su dugo tragali za tajnom njene dugovečnosti, a odgovor je bio iznenađujuće jednostavan. Marija je decenijama svakog dana pila tri čaše običnog jogurta.

Ovaj mali, svakodnevni ritual sačuvao je njeno zdravlje. Zahvaljujući njemu, zadržala je mikrobiom kakav imaju novorođenčad, što joj je obezbedilo neverovatan imunitet i vitalnost do samog kraja.

Rezultati koji su zaprepastili naučnike

Tim vrhunskih genetičara sa Univerziteta u Barseloni, pod vođstvom stručnjaka Manela Estelera, sproveo je detaljno istraživanje o Marijinom organizmu. Rezultati su bili fascinantni: iako je po krštenici imala 117 godina, njene ćelije su biološki bile mlađe za čak 17 godina.

Naučnici ističu da je njen genetski kod bio „privilegovan“, što joj je omogućilo da ostane bistrog uma i pokretna do samog kraja, dok su se jedini problemi svodili na slabiji sluh i povremene bolove u zglobovima.

Međutim, prava senzacija bio je njen digestivni trakt.

Bakterije u njenim crevima, koje su zadužene za imunitet i borbu protiv upala, bile su u savršenom balansu. Upravo taj zdrav mikrobiom bio je njena prva linija odbrane od svih bolesti koje inače prate starenje.

Zahvaljujući redovnom unosu probiotika iz jogurta, njen stomak je funkcionisao besprekorno, štiteći ostatak tela od propadanja.

Kako je jogurt sačuvao njenu mladost?

Iako su dobri geni igrali veliku ulogu, stručnjaci se slažu da je Marijin način života bio presudan.

Ona se decenijama držala mediteranske ishrane, ali su tri jogurta dnevno bila njeno „zlatno pravilo“. Upravo je taj napitak bio ključan da Marija i u 117. godini zadrži creva kao u deteta, jer je svakodnevno hranio njene dobre bakterije.

Jogurt je prirodno bogat dobrim bakterijama koje obnavljaju crevnu floru, a kod Marije je to očigledno dalo neverovatne rezultate. Uz to, njena trpeza je uvek obilovala maslinovim uljem, svežom ribom i povrćem, dok su alkohol i cigarete bili potpuno isključeni.

Njena otpornost bila je gotovo nadljudska. Marija je preživela dva svetska rata, Španski građanski rat i pandemiju španskog gripa davne 1918. godine.

Najveći test njen organizam je prošao 2020. godine, kada je u 113. godini preležala korona virus bez ijednog jedinog simptoma.

Dok su se lekari širom sveta borili sa nepoznatom bolešću, Marija se oporavila kao od obične prehlade, što je bio definitivan dokaz koliko je njen imunitet bio snažan zahvaljujući zdravim crevima.

Recept za miran život i dugovečnost

Pored ishrane, Marija je često govorila da je ključ dugog života u glavi. Njen recept bio je jednostavan: „Red, mir, dobra povezanost sa porodicom i kontakt sa prirodom.“

Posebno je isticala emocionalnu stabilnost – živela je bez prevelikih briga i bez kajanja za prošlost. Verovala je da stres direktno utiče na fizičko zdravlje, pa je svesno birala da bude pozitivna i okružena ljudima koji joj prijaju.

Jedan od njenih najvažnijih saveta bio je izbegavanje toksičnih osoba.

Marija je smatrala da loši odnosi i negativna energija truju organizam jednako kao i loša hrana. Svoj mir je pronašla u staračkom domu u Olotu, gde je provela poslednje dve decenije života, uvek nasmejana i spremna da podeli svoju životnu mudrost sa mlađim generacijama koje su dolazile da je posete.

Nasleđe koje menja modernu medicinu

Marija Branjas Morera nas je napustila 2024. godine, ali njeni podaci ostaju neprocenjivo blago za medicinu. Njen slučaj je naučnicima pružio dokaz da starenje i bolest ne moraju uvek ići ruku pod ruku.

Činjenica da je neko u dvanaestoj deceniji života mogao da ima creva kao u deteta otvara potpuno nova vrata u istraživanju dugovečnosti.

Proučavanjem njenih gena i mikrobioma, stručnjaci se nadaju da će razviti nove terapije koje bi mogle pomoći ljudima da značajno produže svoj životni vek i ostanu zdravi duboko u starosti.

Ona je pokazala da ljudsko telo može ostati mlado ako mu se pruži prava nega.

Tri čaše jogurta dnevno možda zvuče previše jednostavno, ali primer ove žene nam govori da su male, svakodnevne navike zapravo najmoćniji saveznici u borbi protiv vremena.

Njena priča ostaje kao inspiracija svima nama da zdravlje počinje od onoga što unosimo u svoj stomak i kako se ophodimo prema sopstvenom miru.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

