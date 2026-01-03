Dragulj narodne medicine: Sipajte 2 kašike ovoga u kefir, organizam će se preporoditi!

Kefir poboljšava rad creva, ubrzava varenje i pomaže da se hranljive materije bolje apsorbuju. Smatra se najboljim prirodnim probiotikom.

Pravilna i izbalansirana ishrana je preduslov za zdravlje

Probiotici pomažu u održavanju balansa između loših i dobrih bakterija u crevima, pa su neophodni za pravilno funkcionisanje sistema organa za varenje.

Pored njih, i vlakna su ta koja su značajna za održavanje procesa varenja i zdrave crevne flore. Savršen spoj probiotika, vlakana, vitmina i minerala mogu biti kefir i mekinje. Kefir sa mekinjama se godinama koristi u narodnoj medicini i načinu ishrane za poboljšanje varenja, čišćenje organizma od toksina, ali i u procesu mršavljenja.

Simptomi koji ukazuju da postoje problemi sa stomakom jesu osećaj težine, nadimanje, bol, zvučno pretakanje, poteškoće sa odlaskom u toalet i drugi neprijatni simptomi. Kada su ovi simptomi zastupljeni, važno je da se konsultujete sa lekarom, a kao dodatni lek možete krosititi kefiir i mekinje.

Za šta je kefir dobar?

Nije tajna da je kefir u stanju da normalizuje crevnu mikrofloru i „umiri“ stomak. To je zbog bifidobakterija sadržanih u njemu, koje sprečavaju nastanak procesa fermentacije i varenja hrane, doprinose pažljivom uklanjanju štetnih toksina. Kefir poboljšava peristaltiku creva, ubrzava varenje i pomaže da se hranljive materije bolje apsorbuju. Zbog toga ga nazivaju i najboljim prirodnim probiotikom.

Mekinje su bogate vlaknima, a sadrže i kalijum i vitamine B. Oni nežno utiču na creva, poboljšavajući njihov rad, sprečavaju pojavu disbioze (mikrobne neravnoteže) i olakšavaju varenje. Dijetalna vlakna iz mekinja treba da budu obavezan deo zdrave ishrane jer imaju mnogo blagotvornih efekata po zdravlje, od bolje probave, zdravlja srca, do efekta na regulisanje holesterola i šećera u krvi.

Kombinacija kefira i mekinja često se preporučuje i u procesu mršavljenja zbog čišćenja tela i ubrzanja metaboličkih procesa. Pored zdravstvenih prednosti, kombinacija mekinja i kefira je prijatnog ukusa, osvežva,a pa je mngoima dobar izbor za doručak. Kako da napravite smešu kefira i mekinja – evo recepta:

Pomešajte dve kašike ovsenih mekinja sa 400 ml kefira. Ostavite da odstiji 15 minuta dok mekinje ne omekšaju. Po želji, možete dodati i malo cimeta.

