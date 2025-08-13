Džigerica izgleda zdravo – ali evo šta se dešava u telu kad je pojedete

Mislite da je džigerica puna zdravlja? Nutricionisti otkrivaju šta zapravo radi vašem telu – i zašto nije za svakoga.

Džigerica je često na meniju kad želimo da pojedemo nešto „zdravo i jako“. Puna je gvožđa, vitamina A, B12 i proteina – sve ono što zvuči kao jackpot za organizam. Ali, kao i kod svega što deluje predobro da bi bilo istinito, postoji kvaka.

Šta se dešava u telu kad pojedemo džigericu

Kad pojedete porciju džigerice, telo dobija snažan udar hranljivih materija. Gvožđe pomaže krvnoj slici, vitamin A podržava vid, kožu i imunitet, dok B12 utiče na energiju i nervni sistem. Zvuči kao savršen obrok, zar ne?

Ali ako se jede često – tu nastaje problem. Previše vitamina A može da izazove mučninu, vrtoglavicu, pa čak i oštećenje jetre. Gvožđe u velikim količinama može da se taloži u telu, što povećava rizik od srčanih problema. Dakle, džigerica jeste zdrava, ali samo kad se jede pametno.

Koliko često je „pametno“?

Nutricionisti preporučuju da se džigerica jede najviše jednom nedeljno. To je dovoljno da se iskoriste njene prednosti, a da se izbegnu rizici. Ako imate problema sa jetrom, visokim gvožđem ili uzimate suplemente vitamina A, najbolje je da se konsultujete sa lekarom pre nego što je uvrstite u jelovnik.

Ko ne bi trebalo da je jede često

Trudnice, deca i osobe sa poremećajem metabolizma gvožđa treba da budu posebno oprezne. Za njih, previše vitamina A može da bude štetno, a gvožđe se može akumulirati brže nego kod drugih.

Džigerica jeste „lek iz tanjira“, ali kao i svaki lek – mora da se uzima u pravoj meri. Nije za svaki dan, nije za svakoga, ali kad se jede pametno, može da bude odličan saveznik zdravlju.

