Evo kada je najbolje vreme da pojedete ovsene pasuljice – a nije jutro

Mnogi od nas jedu ovsene pahuljice kad god stignu, ali nutricionisti ističu da trenutak konzumacije u velikoj meri menja njihove benefite. U nastavku saznajte kada ih treba jesti za maksimalnu energiju, stabilan šećer u krvi, pa čak i za bolji san.

Savršeni doručak za eksploziju energije

Ujutro, odmah nakon buđenja, zamenite pahuljicama običan hleb ili pecivo. Ovas bogat složenim ugljenim hidratima postepeno otpušta glukozu u krv, pa dobijate stabilnu dozu energije za radni dan. Dodajte malo proteina (jogurt, mleko ili proteinski prah) da produžite osećaj sitosti i sprečite nagle padove koncentracije.

Popodnevna užina koji drži glad pod kontrolom

Ako osećate pad energije oko 15–16 časova, pojedenih 30–40 grama ovsenih pahuljica s voćem i orasima može vam pomoći da izbegnete klasične grickalice pune šećera. Vlakna u ovasu usporavaju apsorpciju šećera, pa se nivo glukoze u krvi ne „ruši“, već vam omogućuje mirno preživljavanje do večere.

Večernji obrok za bolji san

Iznenadićete se, ali nutricionistkinje preporučuju malu porciju ovsenih pahuljica i pred spavanje. Ovas sadrži triptofan – aminokiselinu koja pomaže formiranju serotonina i melatonina, hormona raspoloženja i sna. Ubacite malo badema ili semenki bundeve za zdrave masti, a izbegnite previše mleka ako ste skloni nadimanju.

Saveti za najbolje rezultate

Birajte minimalno prerađene, integralne pahuljice bez dodatog šećera.

Uvek kombinujte zob s izvorom proteina i zdravih masti.

Prilagodite porcije svom dnevnom unosu kalorija i nivou aktivnosti.

Eksperimentišite s dodacima: cimet poboljšava metabolizam, dok bobice donose antioksidante.

Isprobajte ove savete i pratite kako se menja vaša energija, raspoloženje i kvalitet sna. Pravilno tempirana porcija ovsenih pahuljica može biti ključ vašeg novog, zdravijeg režima!

