Evo kako da se rešite sala na stomaku uz pomoć samo jedne namirnice

Zapravo – vrlo je jednostavno, treba samo da jedete više ovoga.

Većina namirnica bogatih vlaknima je hranljiva, niskokalorična i duže ćete biti siti, što znači da nećete posezati za grickalicama tokom dana.

Ako je jedan od vaših ciljeva ove godine da smršate, nutricionista vam je podelio namirnice koje treba da jedete da biste videli rezultate. Za mnoge je gubitak težine važan, ali nije lak, jer su restriktivne dijete zahtevne. Teško ih je pratiti i često ne vidite željene rezultate. Ali nutricionista Naheed Ali je podelio zašto je to tako – zato što ne jedete dovoljno vlakana, piše Mirror.

Rekao je: „Odgovor leži u celim žitaricama bogatim vlaknima! Prema brojnim studijama, jednostavno uključivanje celih žitarica u vaše dnevne obroke promoviše zdrav, održivi gubitak težine. Dok rafinisana žitarica poput belog hleba i belog pirinča izazivaju dramatične skokove šećera u krvi koji čuvaju masnoću, celi zrna vlakna i proteini stabilizuju šećer u krvi.

„Višestruka klinička ispitivanja potvrđuju da ishrana bogata celim žitaricama poboljšava insulinski odgovor, pojačava metabolizam, potiskuje apetit i povećava sagorevanje kalorija tokom varenja u poređenju sa rafinisanim žitaricama“, dodaje on.

„Tokom meseci, efekti sagorevanja masti na stomaku konzistentne konzumacije celog zrna se dodaju kroz nekoliko mehanizama: poboljšanu osetljivost na insulin, brži metabolizam, povoljan mikrobiom creva i smanjen ukupni unos kalorija. Iako je potrebno malo truda da se napravi promena, prednosti su vredne toga!’, kaže Naheed.

Jedan od načina da to uradite je da zamenite doručak i ručak zdravim opcijama – i dodate ukusnu užinu svojoj ishrani. Naheed dodaje: „Predlažem da započnete dan ovsenim pahuljicama sa voćem, uživate u kinoji i smeđem pirinču za ručak ili istražite hranljive drevne žitarice kao što su amarant, farro i heljda koje su ukusne i ubrzaće vaše napore za mršavljenje! Dakle, otključajte potencijal celih žitarica da smanjite svoj struk. Istraživanja potvrđuju da uključivanje samo jedne dodatne porcije dnevno pokreće unutrašnji gubitak masti.

Dijetetičarka Fareha Džej se takođe slaže da bi vlakna mogla da budu odgovor za gubljenje sala na stomaku, rekavši da ih je „teško izgubiti“ i „može proći neko vreme pre nego što počnete da vidite razliku“, tako da je važno da ne očajavate ako se rezultati ne vide brzo. Rekla je da su „redovna vežba, upravljanje stresom, san i zdrava ishrana“ ključni ako želite da smršate – ali „vlakna mogu učiniti čuda“.

