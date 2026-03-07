Naučna istraživanja pokazuju da kafa može pozitivno da utiče na zdravlje creva tako što stimuliše probavu i menja sastav mikrobiote.

Evo kako kafa utiče na zdravlje vaših creva – iznenadićete se.

Kafa spada među najomiljenije napitke širom sveta – ali da li ste se ikada zapitali kako ona utiče na vaše creva?

Naučnici su kroz više studija počeli da otkrivaju veze između konzumiranja kafe i zdravlja gastrointestinalnog trakta, a rezultati mogu biti iznenađujući.

Stručna istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija kafe – obično do 3–4 šoljice dnevno – može imati blagotvoran efekat na crevnu mikrofloru. Ustanovljeno je da kafa može povećati raznovrsnost dobrih bakterija u crevima, poput Bifidobacterium spp koje su povezane sa boljom probavom i zdravljem creva, prenosi avaz.ba.

Kako kafa utiče na mikrobiotu

Crevna mikrobiota čini kompleksnu zajednicu bakterija koja ima ključnu ulogu u varenju, imunom sistemu i čak raspoloženju. Istraživanja ukazuju da polifenoli i drugi sastojci u kafi mogu pozitivno da utiču na sastav ovih bakterija. Umjerena konzumacija kafa može povećati raznolikost korisnih mikroorganizama, što se često smatra znakom zdravog creva.

Takođe, kafa može delovati poput prirodnog stimulatora crevnih mišića. Kofein utiče na nervne mehanizme i hormone u gastrointestinalnom traktu, što može ubrzati peristaltiku i pomoći tijelu da brže eliminiše otpad.

Kafa i digestivna funkcija

Ne radi se samo o bakterijama – kafa utiče i na samu probavu. Konzumiranje kafe može podstaći lučenje gastrina i želučanih sokova, što pomaže u razgradnji hrane. To može poboljšati ukupnu probavu, posebno nakon obroka.

Mnogi ljudi primete da nakon jutarnje šoljice kafe osećaju potrebu za pražnjenjem creva – to je rezultat stimulacije mišića debelog creva. Ovaj efekat može biti koristan za ljude koji povremeno imaju problema sa zatvorom. Ali je i on individualan i različit od osobe do osobe.

Umerenost je ključ

Iako kafa ima potencijalne prednosti za creva, važno je ne preterivati. Veće količine – više od 4–5 šoljica dnevno – kod nekih ljudi mogu izazvati neželjene efekte kao što su refluks, nervoza, nervoza stomaka ili pogoršanje stanja kod osoba sa već postojećim problemima poput Kronove bolesti.

Takođe, individualna tolerancija na kofein varira. Ono što jednom prija može drugom izazvati nelagodnost. Zato je važno slušati svoje telo i prilagoditi unos kafe sopstvenim potrebama.

Blagotvorni, ali individualni efekti

Sve više naučnih dokaza sugeriše da kafa može imati pozitivan uticaj na zdravlje creva. Povećanje raznovrsnosti crevne mikrobiote, poboljšana probava i podsticanje redovne stolice samo su neki od potencijalnih benefita umjerene konzumacije.

Međutim, efekti nisu univerzalni. Dok mnogima kafa može pomoći da se osećaju bolje, drugima može izazvati nelagodnosti ako se pije u prevelikim količinama ili na prazan stomak.

Kao i kod svega u ishrani, umerenost i individualno prilagođavanje su najvažniji.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

