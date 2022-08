Evo šta može da se dogodi ako potpuno prestanete da jedete jaja

Bilo da volite da ih jedete u obliku kajgane, tvrdo kuvana ili pržena, jaja su osnovna namirnica brojnih domaćinstava.

Međutim, ako se trudite da budete zdraviji, potpuno pređete na vegansku ishranu ili jednostavno želite da promenite ishranu, izbacivanje jaja s vašeg jelovnika moglo bi da utiče i na vaše zdravlje.

1. Možda ćete češće osećati glad

Iako ćete izbacivanjem jaja iz ishrane, možda smanjiti broj pojedenih kalorija, to bi moglo rezultirati i time što ćete se osećati manje zadovoljni (i manje siti) nakon obroka.

„Jaja su bogata proteinima, što podstiče osećaj sitosti. Ako jedete manje proteina, veća je verovatnoća da ćete osetiti glad i žudnju za hranom nedugo nakon jela“, objašnjava dijetetičarka Dijana Gariljo-Kliland.

2. Mogli bi da počnete da jedete kaloričnije obroke

Nažalost, možda ćete češće posezati za kaloričnijim obrocima i namirnicama.

„Kad se ljudi odreknu jaja, obično jedu kaloričniji doručak. Ako ne jedu jaja, ljudi se odlučuju za više žitarica, kiflica, peciva i drugih doručaka bogatih ugljenim hidratima“, objašnjava nutricionista Džodi Gribel.

3. Možda nećete u organizam uneti korisne hranjive sastojke

„Žumanca sadrže većinu hranjivih sastojaka iz jaja, poput vitamina A, D, E i K, kao i omega-3 masne kiseline, koje su zdrave za srce“, objašnjava Gariljo-Kliland.

4. Možete izgubiti mišiće

Ako iz ishrane izbacite glavni izvor proteina, poput jaja, znači da bi vaši treninzi s vremenom mogli da postanu manje efikasni.

„Jaja sadrže leucin, aminokiselinu važnu za sintezu mišićne mase, koja se smanjuje s godinama“, kaže Gariljo-Kliland koja napominje da to može značiti da biste mogli brže da izgubite mišićnu masu nakon što izbacite jaja iz ishrane.

5. Vaš nivo holesterola možda se neće promeniti

Iako su jaja izvor dijetalnog holesterola, potpuno izbacivanje jaja možda neće učiniti toliko za poboljšanje nivoa holesterola koliko biste očekivali, navodi Eat This, Not That.

„Samo oko 20% holesterola u krvi dolazi od onoga što jedemo. Ostalih 80% proizvodi vaša jetra“, objašnjava Gariljo-Kliland: „To znači da, iako promene načina života imaju određeni uticaj na nivo holesterola, vaša genetika igra najveću ulogu.“

