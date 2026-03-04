Evo šta se događa sa vašim telom ako svaki dan preskačete doručak – od promena u metabolizmu i energiji do uticaja na zdravlje.

Mnogi ljudi smatraju da je preskakanje doručka jednostavan način da smanje kalorije. Ali stručnjaci upozoravaju da ako svaki dan preskačete doručak možete imati neočekivane posledice po zdravlje.

Doručak je prvi obrok nakon noćnog posta i ima ključnu ulogu u pokretanju metabolizma, održavanju nivoa šećera u krvi i ukupne energije tokom dana.

Nutricionisti naglašavaju da doručak ne mora biti veliki obrok, ali bi trebao biti nutritivno bogat i uravnotežen kako bi podržao telo. Preskakanje doručka može dovesti do različitih efekata. Od promena u apetitu do promena u raspoloženju, a neke od njih možda niste ni povezivali sa navikom izostavljanja prvog obroka dana.

Kako telo reaguje kada preskačete doručak?

Povećana glad i prejedanje

Kada svaki dan prekosčite doručak, nivo šećera u krvi brzo opada. To često dovodi do pojačane gladi i većeg unosa kalorija tokom kasnijih obroka. Posebno ako su ti obroci bogati šećerom i mastima. To može otežati kontrolu telesne težine i povećati rizik od gojaznosti.

Uska povezanost sa energijom

Bez doručka, nivo energije može ostati nizak tokom jutra, a telo se bori da nadoknadi izgubljenu energiju. To može rezultirati osećajem umora, slabijom koncentracijom i većom pospanošću. Neki ljudi osećaju i pad energije pre ručka, što utiče na produktivnost i raspoloženje.

Uticaj na metabolizam

Preskakanje doručka utiče na metabolizam. Telo prelazi u tzv štedljivi režim što može usporiti brzinu sagorevanja kalorija tokom dana. To znači da organizam čuva više energije kao mast, umesto da je koristi za fizičke aktivnosti.

Dugoročne implikacije

Stručnjaci upozoravaju da dugoročno izostavljanje doručka može doprineti riziku od razvoja insulinske rezistencije, poremećaja u nivou šećera u krvi i loših navika u ishrani. To može imati uticaj na zdravlje srca, hormonsku ravnotežu i čak nivo stresa.

Šta je alternativa?

Umesto preskakanja doručka, nutricionisti savetuju planiranje jednostavnih i zdravih obroka:

grčki jogurt sa medom i orasima

omlet sa povrćem

zobena kaša sa voćem

Ovi obroci su laki za pripremu i obezbeđuju balans ugljenih hidrata, proteina i zdravih masti – što može pomoći da se energija održi stabilnom tokom celog dana.

Ako svaki dan preskačete doručak, vaš organizam to oseća kroz promene u apetitu, nivou energije i metabolizmu. Uvođenjem jednostavnog, zdravog doručka u vašu dnevnu rutinu možete poboljšati opšte stanje tela i podržati dugoročno zdravlje.

(24sata.hr)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

