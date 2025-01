Evo šta sve morate pojesti tokom jednog dana kako biste uneli dovoljno vitamina

Svi znaju da je voće i povrće izuzetno važno za zdravlje organizma. Međutim, ne znaju svi koliko voća i povrća zapravo treba da konzumiraju da bi dobili potrebnu dnevnu dozu vitamina, a to ste se sigurno jednom zapitali.

Reč je o voću i povrću uz koje možete dobiti sve važne vitamine koji su telu potrebni za pravilno funkcionisanje, prenosi portal BrightSide.

Vitamin A

Vitamin A, koji se naziva i retinol, usporava starenje, čuva elastičnost kože i odgovoran je za sposobnost da se vidi u mraku.

Nedostatak vitamina A manifestuje se lomljivim noktima i ispucalim vrhovima kose, a preporučena količina je jedan miligram dnevno. Možete ga uneti u organizam konzumiranjem ovih namirnica: 13 komada paradajza, četvrtine paprike, pola crvenog grejpfruta, 40 komada trešanja ili šest i po breskvi.

Vitamin B2

Vitamin B2 čini kožu glatkom i zdravom, a kosu snažnom i svilenkastom. Nedostatak ovog vitamina dovodi do anemije i slabljenja imunog sistema, a mogu se pojaviti i bolne pukotine oko usta.

Preporučena količina je 1,8 miligrama dnevno, a preporučenu dnevnu dozu možete dobiti sa 130 badema ili jednom rotkvom.

Vitamin C

Vitamin C je neophodan za zdravlje kostiju i elastičnost kože. Njegov nedostatak se lako može prepoznati jer prvo dovodi do krvarenja desni, a potom i do gubitka zuba.

Preporučena količina je 80 miligrama dnevno, a ovo su namirnice koje možete koristiti da biste dobili dovoljnu dozu vitamina C: jedan i po kivi, jedan i po brokoli, četvrtina kupusa, pola žute paprike ili četvrtina crvene paprike i deset jagoda.

Vitamin D

Ovaj vitamin igra važnu ulogu u stvaranju celokupnog ljudskog skeleta, normalizuje rad štitne žlezde i polnih žlezda. Vitamin D je takođe potreban za pravilno funkcionisanje srca i celog nervnog sistema, a njegov nedostatak može dovesti do rahitisa kod dece.

Preporučena dnevna količina je 2,5 miligrama i možete je unositi kroz: 50 grama tunjevine ili kao dodatak ishrani.

Kalijum

Kalijum je odgovoran za zadržavanje vode u organizmu, a nedostatak ovog vitamina dovodi do otoka i kardiovaskularnih bolesti. Preporučeni dnevni unos je 2500 miligrama, a možete ga uneti: 42 brusnice, 143 suvo grožđe, 23 suve kajsije ili tri i po krompira.

Gvožđe

Molekuli gvožđa i proteina stvaraju hemoglobin, koji je odgovoran za nošenje kiseonika u krvi, a njegov nedostatak dovodi do anemije.

Preporučena dnevna doza je 15 miligrama, a dnevnu dozu možete dobiti kroz 15 komada pistacija ili 40 grama suvih pečuraka.

