Filter kafa produžava život, a tursku izbegavajte: Evo zašto način pripreme drastično utiče na vaš holesterol i srce

Filter kafa dokazano smanjuje rizik od smrti. Saznajte zašto turska kafa diže holesterol i kako jednostavna promena pripreme štiti vaše srce.

Nije svejedno šta pijete ujutru. Dok filter kafa dokazano štiti arterije, način na koji kuvate domaću kafu može vam ozbiljno ugroziti zdravlje, a da toga niste ni svesni.

Mnogi od nas ne mogu da zamisle početak dana bez mirisa sveže mlevene kafe. Ipak, nisu sve metode pripreme jednako dobre za vaš organizam. Godinama se vodi polemika o tome da li je ovaj omiljeni napitak dobar ili loš, a odgovor leži isključivo u načinu pripreme.

Problem nije u zrnu, već u talogu i uljima koja ostaju u šolji.

Koja je najzdravija vrsta kafe za srce?

Najzdravija opcija je filter kafa jer papirni filter zadržava diterpene koji podižu holesterol. Istraživanja pokazuju da ovakav način pripreme smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti za 15 odsto u odnosu na nefiltrirane napitke.

Šta kažu stručnjaci?

Profesor Dag S. Thelle sa Univerziteta u Geteborgu proveo je decenije istražujući ovu vezu. Njegov tim je analizirao navike više od pola miliona ljudi tokom 20 godina. Rezultati su jasni i pomalo zastrašujući za ljubitelje domaće kafe.

Nefiltrirana kafa, poput turske ili one iz francuske prese, sadrži supstance koje povećavaju masnoće u krvi. Papirni filter je tajna barijera koja to sprečava.

„Za ljude koji znaju da imaju visok nivo holesterola i žele da urade nešto povodom toga, klonite se nefiltriranog napitka, uključujući kafu iz kafeterija napravljenu bez filtera“, izričit je profesor Thelle.

On dodaje da je za ljude sa povišenim holesterolom prelazak na filtriranu varijantu najlakši korak ka boljem zdravlju.

Zašto je turska kafa problematična?

Kada kuvate klasičnu tursku kafu, voda i zrna su u stalnom kontaktu. To omogućava oslobađanje cafestola i kahweola. Ova jedinjenja direktno utiču na povišen holesterol.

S druge strane, filter kafa prolazi kroz papir koji zadržava te uljane komponente. Vi dobijate kofein i antioksidanse, ali bez štetnih masnoća. Studija profesora Thellea čak navodi da je pijenje filtrirane kafe zdravije nego ne piti kafu uopšte.

Evo ključnih razlika koje treba da zapamtite:

Turska kafa ima najviše diterpena koji dižu masnoće.

Espreso je negde u sredini, zavisno od aparata.

Filtrirana kafa je najčistija opcija za zdravlje srca.

Instant kafa obično ima manje ulja, ali često sadrži aditive.

Ako baš ne možete bez ukusa domaće kafe, pokušajte da smanjite količinu. Međutim, ako imate problema sa srcem, prelazak na filter varijantu je pametna odluka.

Često postavljana pitanja

1. Da li je instant kafa isto što i filter kafa?

Ne. Instant kafa je prerađena i dehidrirana, ima manje ulja od turske, ali nema iste benefite kao sveža filter kafa.

2. Koliko šolja dnevno je bezbedno?

Većina lekara se slaže da je do tri šolje filtrirane kafe dnevno optimalna mera za većinu odraslih ljudi.

3. Da li metalni filter radi isti posao kao papirni?

Ne u potpunosti. Metalni filteri propuštaju više ulja i taloga, dok papirni efikasnije uklanja štetne diterpene.

Da li ste spremni da promenite svoju jutarnju rutinu zarad zdravlja ili ukus turske kafe nema cenu?

