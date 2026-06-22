Fit doručak za 3 minuta koji vas drži sitim do ručka, skida kilograme, a sve sastojke već imate u frižideru

Fit doručak za 3 minuta drži vas sitim do ručka i skida zimske kilograme. Probajte fit tortilju već sutra ujutru i zaboravite na pekaru.

Najbolji fit doručak za 3 minuta ne dolazi iz pekare, već iz vašeg frižidera. Integralna tortilja, dva jaja i kašika pelata, i jelo je gotovo pre nego što proključa voda za kafu. Drži vas sitim sve do ručka. I, da, skida one kilograme koje ste preko zime stekli uz pite i kifle.

Prvi korak ka letu: zaobiđite pekaru

Ako želite da se do leta rešite par kilograma, najveća prepreka stoji vama na putu do posla. To je miris tople pekare. Jedan burek ume da nosi i preko 600 kalorija, a glad se vrati za sat vremena. Zato vam treba doručak koji zasiti, a ne opterećuje. Tu na scenu stupa fit tortilja.

Šta je tortilja kao fit za doručak za 3 minuta

Fit tortilja je urolana integralna lepinja punjena jajima, šunkom i pelatom, lagana a zasitna, gotova za tri minuta. Ima malo kalorija, a dovoljno belančevina da vam glad ne pravi probleme do ručka.

Sastojci koje već imate kod kuće

Lepota ovog recepta je u tome što ne morate ništa posebno da kupujete. Sve već stoji u vašem frižideru.

1 integralna tortilja

1 kašika kiselog mleka

2 jaja

2 šnite šunke

1 kašika paradajz pelata

malo soli

Priprema koja traje koliko i jedna pesma

Tiganj podmažite sa nekoliko kapi ulja. Birajte tiganj slične veličine kao tortilja, tako da jaje legne taman koliko treba. Kad se dobro ugreje, ubacite jaja i pustite da se s jedne strane lepo zapeku, a s druge ostanu mekana.

Na meku stranu položite šunku, pa okrenite. Dok se jaje peče, ugrejte tortilju u mikrotalasnoj ili na ploči. Prebacite je na tanjir. Premažite kašikom kiselog mleka, stavite prženo jaje, a preko njega kašiku pelata i malo soli. Urolajte i pojedite. Ceo posao staje u tri minuta.

Zašto ovaj dijetalni doručak zaista drži glad pod kontrolom

Tajna je u kombinaciji belančevina i integralnih vlakana. Jaja vam daju osećaj sitosti koji traje, a integralna tortilja sporo otpušta energiju. Zajedno rade ono što burek nikada neće, drže vas mirnim do ručka, bez grickanja između obroka. Dva jaja nose oko 12 grama proteina, a to je polovina onoga što vam treba za doručak.

Pelat dodaje svežinu i sočnost, a kiselo mleko kremastu teksturu umesto masnih namaza. Ako volite ljuće, ubacite malo paprike ili kašičicu senfa. Recept trpi izmene, pa ga prilagodite svom ukusu.

Mala izmena koja menja sve

Najčešća greška je pretrpavanje tortilje. Što više stavite, to je teže urolati i to više kalorija dodajete. Manje je više. Dva jaja i dve šnite šunke su sasvim dovoljni. Ako želite da ovaj fit doručak bude još lakši, izbacite jedan žumance i koristite samo belanca, dobićete čistije proteine i još manje kalorija.

Koji sastojak vi dodajete u svoju jutarnju tortilju, a da drugi nikad ne bi pogodili?

Koliko kalorija ima fit tortilja za doručak?

Zavisi od sastojaka, ali u proseku ovakva tortilja sa dva jaja i šunkom ima oko 300 kalorija, znatno manje od bureka ili pite

Da li je tortilja dobra za mršavljenje?

Integralna tortilja sa jajima jeste dobra ako pazite na količinu i punjenje. Vlakna i proteini drže glad pod kontrolom i smanjuju grickanje

Šta jesti ujutru umesto peciva?

Jaja, integralne tortilje, kiselo mleko i povrće su odlična zamena. Zasitni su, brzi za pripremu i imaju mnogo manje kalorija od peciva

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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