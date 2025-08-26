Gastroenterolog otkriva: Ovo je najbolji doručak za zdravu jetru i creva

Održavanje zdravog creva je neophodno za celo telo – od varenja, imuniteta i hormona do nervnog sistema, prema Klivlendskoj klinici. Hrana bogata šećerom, zasićenim mastima i kiselošću može ozbiljno da poremeti vaš mikrobiom, ali srećom, postoje namirnice koje mogu pomoći u njegovom obnavljanju. Među njima su čia semenke – moćna superhrana koja deluje i kao prirodni probiotik.

Gastroenterolog dr Džozef Salhab, u seriji TikTok videa, otkrio je svoje omiljene jutarnje recepte za zdrava creva i jetru – brze, jednostavne i pune hranljivih materija.

Puding od borovnica i čia semena

½ šolje svežih borovnica (plus malo za ukrašavanje)

½ šolje grčkog jogurta

1 kašika čia semena

½ kašičice ekstrakta vanile

1 kašičica meda (po želji)

1 kašičica kakao zrna ili crne čokolade

Priprema: Izgnječite borovnice kašikom u činiji. Dodajte jogurt, čia seme, vanilu i med. Dobro promešajte dok se ne sjedini. Ukrasite svežim borovnicama i kakaom. Pokrijte i stavite u frižider najmanje 2 sata ili preko noći.

Rezultat? Obrok gotov za par minuta, a prepun antioksidansa, biljnih omega-3 masnih kiselina i vlakana. “Borovnice, zrna kakaa i chia semenke podržavaju pamćenje, fokus i zdravu moždanu signalizaciju, a ujedno smanjuju upalu jetre”, objašnjava dr. Salhab.

Puding od manga i chia semenki

Za tropsku varijantu, dr. Salhab preporučuje:

1 mango, oljušten i isečen

1 šoljica grčkog ili kokosovog jogurta

2 žlice chia semenki

1 kašika javorovog sirupa (po želji)

Priprema: Izmiksajte mango u glatki pire. Dodajte jogurt, chia semenke i javorov sirup. Promešajte i stavite u frižider barem 2 sata.

Jedna šolja manga obezbeđuje 67% dnevne vrednosti vitamina C, 20% bakra i solidnu količinu vitamina A, E, B6 i K – savršena kombinacija za energiju i imunitet.

Čija seme je prava nutritivna bomba. Sadrži kalcijum, magnezijum i fosfor važne za kosti, mnoštvo antioksidanata koji smanjuju rizik od srčanih bolesti i raka, i vlakna koja podstiču varenje, produžavaju osećaj sitosti, pomažu u regulisanju šećera u krvi i holesterola i podržavaju zdrav crevni mikrobiom.

Samo dve kašike čia semena pokrivaju 40% dnevne potrebe za vlaknima. Pored toga, bogate su magnezijumom – ključnim mineralom za dobar san, opuštanje nervnog sistema i mišića i pravilnu funkciju neurotransmitera GABA, koji pomaže telu da se „isključi“ pre spavanja. Ne smemo zaboraviti ni omega-3 masne kiseline koje podržavaju rad srca i mozga i smanjuju upale.

Ako niste ljubitelj pudinga, čia seme možete dodati u skoro sve: ovsene pahuljice, smutije, supe, salate, pa čak i hleb ili peciva. Neki ih jednostavno pomešaju u čašu vode sa limunom i piju kao brzi energetski eliksir.

