Gazimo po njoj, a vredi kao zlato: Jedite ovu biljku i krvna slika će vam biti savršena

Krvna slika će vam biti savršena ako u tanjir ubacite ovaj "korov" koji raste svuda.

Umorni ste već u podne, kosa vam opada na jastuk, a ogledalo pokazuje bledo lice koje vas plaši? Ne morate trčati u apoteku po skupe preparate. Rešenje raste pored puta, na livadi iza kuće, u jarku gde ga svi preskaču. Krvna slika može da se popravi za par nedelja ako svako jutro popijete šolju nečega što baba zove „korov“.

Zašto baš kopriva pravi čuda za krvnu sliku

Mladi listovi koprive nose pravu malu apoteku gvožđa. Uz to, dolaze sa vitaminom C i K, bez kojih telo ne može da iskoristi gvožđe iz biljaka.

Tradicija je tu jasna, a i nauka klima glavom: čaj od koprive, supa ili sok od mladih vrhova vraća snagu posle samo nekoliko dana.

Savet: koristite rukavice, čupajte samo gornje listiće u proleće, i nikad pored prometnog puta. Prokuvajte minut i žar nestaje, a hranljive materije ostaju.

Šta je gvožđe i zašto vam fali

Gvožđe je gradivni materijal hemoglobina, proteina koji nosi kiseonik kroz svaku ćeliju tela. Kada ga nema dovoljno, organizam pravi „škrte“ crvene krvne ćelije. Otud malaksalost, vrtoglavica, hladne šake i nervoza bez razloga.

Pravi nivo gvožđa diže imunitet, bistri glavu i daje energiju za ceo dan.

Koliko vam treba dnevno

Muškarci 19-50 godina: 8 mg

Žene 19-50 godina: 18 mg

Trudnice: 27 mg

Deca i tinejdžeri: između 8 i 15 mg

Prema podacima koje navodi istraživanje o biljnim izvorima gvožđa objavljeno na PubMed bazi, kombinovanje biljnog gvožđa sa vitaminom C značajno povećava njegovu apsorpciju u crevima.

Namirnice za krvnu sliku koje imate u kuhinji

Pored koprive, postoji čitava ekipa biljnih saveznika koji rade istim tempom. Evo šta da bacite u korpu sledeći put kad odete u prodavnicu.

Spanać – šolja kuvanog daje skoro 6,5 mg gvožđa, najbolje uz limun ili paradajz

– šolja kuvanog daje skoro 6,5 mg gvožđa, najbolje uz limun ili paradajz Suve kajsije – pola šolje nosi oko 2 mg, idealne za užinu

Cvekla – uz folat i mangan, savršena pečena ili u salati

Suve smokve – 1,5 mg u pola šolje, plus kalcijum za kosti

Suvo grožđe – 1 mg po četvrt šolje, ubacite u ovsenu kašu

Jagode – malo gvožđa, ali toliko vitamina C da diže apsorpciju ostatka obroka

Kako čaj od koprive pije se da bi delovao

Najbolje je odgovoriti odmah, bez okolišanja. Dve kašičice sušene koprive prelijete sa 250 ml vrele vode, poklopite, ostavite 8 minuta i procedite.

Pijte dve šolje dnevno, ujutru i posle ručka, najmanje tri nedelje. Posle toga napravite pauzu od sedam dana – krvna slika će vam biti besprekorna!

Greške koje upropaste svaki trud

Najčešća greška je pijenje kafe ili crnog čaja odmah uz obrok bogat gvožđem. Tanini blokiraju upijanje i pola hrane ode uzalud.

Druga zamka je previše mleka i sira u istom obroku, jer kalcijum se „tuče“ sa gvožđem za isto mesto u crevima.

Treća stvar koju ljudi rade pogrešno: kuvaju spanać i koprivu po pola sata. Pet minuta je sasvim dovoljno, sve preko toga uništava vitamine i pretvara obrok u praznu travu.

Kada se konsultovati sa lekarom

Ako ste mesec dana redovni sa koprivom i ishranom, a i dalje vas vuče dole, vreme je za analize. Ozbiljan pad gvožđa traži suplemente i ispitivanje uzroka.

Prirodni lek za anemiju radi za blage i umerene slučajeve, ne za sve.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

