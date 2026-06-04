Ovo piće pijete svaki dan, a lekari ga zovu „tečna smrt“ – i nije alkohol

Tečna smrt krije se u flaši pića koju otvarate svaki dan. Saznajte zašto kardiohirurg poručuje da je odmah izbacite iz frižidera!

Gazirana pića američki kardiohirurg dr Džeremi London je javno proglasio za tečnu smrt, i pojasnio da nije reč o alkoholu, već o običnoj limenki koju većina nas otvori uz ručak.

Tvrdnja zvuči preterano dok je ne pročitate do kraja, a onda počnete da preispitujete šta vam stoji u vratima frižidera.

Zašto baš gazirana pića, a ne nešto očiglednije

London je na svojim mrežama nabrojao četiri navike kojih se lično kloni da bi dočekao duboku starost u formi. Cigarete, alkohol i beli hleb su očekivani osumnjičeni. Četvrti na listi je iznenadio mnoge, jer je reč o sasvim legalnom piću koje deca dobijaju uz pomfrit.

U emisiji „Today“ priznao je da je izraz tečna smrt izabrao namerno, da privuče pažnju. Iza dramatičnog naziva stoji jednostavna računica, prazne kalorije se talože godinama, a niko ne primeti kada je tačno počeo problem sa pritiskom ili strukom.

Kako gazirana pića ulaze u telo, a izlazi račun kod lekara

Ishrana, prema rečima ovog kardiohirurga, kontroliše oko osamdeset odsto telesne težine, dok fizička aktivnost učestvuje sa svega dvadeset. Tri popijene čaše zaslađenog napitka mnogo je lakše uneti nego istrčati na traci. Račun je nemilosrdan i ne zavisi od dobrih namera.

Dr Vilijam Li, u podkastu „ZOE Science & Nutrition“, upozorava da sokovi iz limenke često prolaze ispod radara u poređenju sa cigaretama. Klinička i epidemiološka istraživanja povezuju njihovu prekomernu upotrebu sa metaboličkim oboljenjima, srčanim problemima i pojedinim vrstama raka.

Problem nisu samo dve kašike šećera u čaši

Greška broj jedan jeste misliti da je sve u šećeru. Da je tako, prešli biste na dijetalnu varijantu i mirno spavali. Li podseća da su tu i aditivi, veštačke boje, arome, konzervansi i stabilizatori, ceo niz sastojaka sa E brojevima koje izgovorite tek iz trećeg pokušaja.

Dugotrajna izloženost tom koktelu, dan za danom, pravi pravu štetu organima. Pojedinačna limenka nikoga nije ubila. Problem je dvadeset godina pijenja po jedne uz ručak.

Sistematski pregled u časopisu „BMJ“ povezuje redovnu konzumaciju zaslađenih napitaka sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2, prema meta-analizi o vezi između zaslađenih pića i metaboličkih bolesti.

Čime zameniti zaslađene napitke

Zamena ne mora da liči na bolničku dijetu. Voda sa kriškom limuna, krastavca ili lista nane u staklenoj boci stoji u frižideru i izgleda kao nešto što biste platili u kafiću. Domaća limunada sa kašičicom meda zadovolji potrebu za slatkim bez petnaest grama šećera po čaši.

Nezaslađen zeleni čaj uz ručak menja naviku otvaranja limenke. Kefir ili kiselo mleko uz obrok rešava i osećaj punoće, a creva vam zahvaljuju nedeljama unapred.

Telo šalje signale pre nego što stigne dijagnoza

Obratite pažnju na nekoliko stvari. Stalna žeđ koja se ne gasi vodom. Naglo ogladnite već dva sata posle obroka. Stopala vam oteknu uveče. Glavobolja pred kraj radnog dana. Salo oko stomaka koje se ne pomera ni posle mesec dana vežbanja. Ako prepoznajete bar dva znaka, frižider je prvo mesto za reviziju.

Ako imate povišen pritisak, šećer ili porodičnu istoriju srčanih bolesti, razgovor sa lekarom o navikama u ishrani vredi više od bilo koje liste sa interneta.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com