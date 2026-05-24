Šta gazirana voda radi telu kada je pijete svaki dan: Mnogi će se iznenaditi

Gazirana voda menja varenje, apetit i hidrataciju više nego što mislite. Pogledajte kada pomaže ako je pijete svaki dan, a kada šteti.

Gazirana voda u staklenoj flaši od pola litra zvuči kao najnevinija navika na svetu, ali jedan detalj iznenadi i lekare. Većina nas je pije baš onda kada telu najmanje treba, odmah posle treninga, i onda se čudi zašto stomak reaguje čudno.

Šta zapravo radi gazirana voda kada je pijete svaki dan

Mehurići ugljen-dioksida nisu samo trik za osveženje. Kisela voda u proseku ima pH između 3 i 4, što blago stimuliše lučenje želudačnih sokova i ubrzava varenje teže hrane, na primer pečenja ili pasulja. Zato je domaćice generacijama serviraju uz nedeljni ručak, ne iz mode, već zato što olakšava obrok koji bi inače „ležao“ satima.

Drugi efekat je manje vidljiv. Mehurići rastežu zidove želuca i šalju mozgu signal sitosti.

Studija objavljena u časopisu „Obesity Research and Clinical Practice“ pokazala je da gazirani napici mogu odložiti pražnjenje želuca i produžiti osećaj punoće u proseku za oko sat vremena nakon obroka.

Hidratacija i elektroliti – gde počinje konfuzija

Postoji rasprostranjeno verovanje da gazirana mineralna voda hidrira bolje od obične. Nije baš tako. Hidrira jednako dobro, ali nosi dodatne minerale, najčešće natrijum, kalcijum i magnezijum, čije količine variraju od izvora do izvora i piše ih sitnim slovima na etiketi.

Sasvim druga priča je posle treninga. Tada telo gubi natrijum kroz znoj, i tu voda sa visokim sadržajem minerala može da pomogne više nego obična česmovača. Ali samo ako je niskogazirana ili otvorena pa odstajala par minuta, jer balončići u tom trenutku rade protiv vas.

Da li je gazirana voda štetna za želudac

Kisela voda nije štetna za zdrav želudac u umerenim količinama, oko pola do litar dnevno. Kod osoba sa refluksom, gastritisom ili čirom može pojačati pečenje i nadimanje, pa je tada bolje izbegavati je uz obrok.

Mit o kostima i zubima

Najveći problem nije sama gazirana voda, problem je što je ljudi mešaju sa kolama u glavi.

Istraživanje objavljeno u „American Journal of Clinical Nutrition“ o uticaju gaziranih pića na gustinu kostiju jasno razdvojilo je kola napitke, koji sadrže fosfornu kiselinu, od obične mineralne vode sa mehurićima.

Samo kola pića pokazala su povezanost sa nižom gustinom kostiju kod žena, dok gazirana mineralna voda nije imala taj efekat.

Što se zuba tiče, gledice gleđi reaguje na šećer i jaku kiselinu, ne na sam ugljen-dioksid. Ako ne dodajete limun ili sirup, rizik je zanemarljiv u poređenju sa sokovima.

Apetit, leptin i kontrola težine

Mineralna voda sa mehurićima može blago uticati na osećaj sitosti, ali nije čarobni štapić za mršavljenje.

Realna pomoć izgleda ovako: čaša pre obroka smanji količinu hrane na tanjiru za desetak procenata, što tokom meseca daje primetnu razliku. Suplementi tu ne pomažu mnogo, navika pomaže.

Greška broj jedan je pijenje litra i po za pola sata, najčešće uz slanu hranu. Tada se javlja nadutost, podrigivanje i osećaj težine, što ljudi pogrešno tumače kao „voda mi ne prija“.

Kada gazirana voda postaje pogrešan izbor

Posle intenzivnog treninga, kada vam puls još lupa, telu treba brza, jednostavna tečnost. Hladna gazirana voda u tom trenutku usporava pražnjenje želuca i može izazvati grč. Sačekajte deset do petnaest minuta, pa onda otvorite flašu.

Sličan princip važi i ako uzimate određene lekove, posebno one za pritisak ili bubrege. Visok sadržaj natrijuma u nekim mineralnim vodama može poremetiti dejstvo terapije, pa se posavetujte sa lekarom oko izbora konkretne marke.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

