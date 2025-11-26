Godinu dana jeo je samo jaja i crveno meso: Život mi se promenio, zapišite to!

Jaja i meso su postala osnova njegove ishrane, jer je shvatio da zbog 136 kg ne može da funkcioniše i živi

Kada je shvatio da zbog 136 kg ne može da funkcioniše kako želi, odlučio je da svoju ishranu bazira samo na jajima i mesu.

Patrik Ensli, otac jednog deteta, želeo je da potpuno promeni svoj život. U trenutku kada je imao 136 kg, zajedno sa suprugom Kejtlin, odlučio je da se njihova ishrana sastoji isključivo od jaja i mesa. Svakog dana se osećao iscrpljeno, nije imao snage ni da provede vreme sa svojim sinom, a potom je usledila depresija.

„Probudio bih se nekoliko puta tokom noći. Čak i kada bih spavao deset sati, ujutru ne bih želeo da ustanem iz kreveta. Bio sam ukočen i umoran. Imao sam bolove u nogama, leđima i kolenima i bio sam potpuno nesrećan“, rekao je Patrik za Mail Online i dodao da je ostajao bez daha kad god bi se penjao uz stepenice.

Momenat koji je promenio sve

To je bio trenutak kada je shvatio da mora nešto da promeni. Krenuo je od ishrane. Odlučio je da svakog dana jede šnicle od 450 grama, pola kilograma mlevenog mesa i šest jaja. Kada bi mu se javila potreba za grickanjem, Patrik bi jeo čvarke, tanko sečen sir, suvo meso. Sve je ovo uradio zbog jakog razloga – da bi mogao da gleda sina kako odrasta.

„Zapišite to negde. Ja sam stavio sliku mog sina kao pozadinu na telefonu, tako da je vidim svakog dana. Stavite podsetnik negde gde ćete ga stalno videti. Fotografišite sebe kako biste pratili promene. Videćete koliko ste smršali i moći ćete da pratite napredak, kao što je gubitak 20 centimetara obima stomaka. Kada vaga prestane da pokazuje napredak, te slike i merenja će vas podsetiti da i dalje napredujete, što pomaže da ne izgubite motivaciju“, rekao je Patrik.

„Promenio mi se život“

Nakon godinu dana, Patrik je uspeo da izgubi 64 kg i 48 cm obima stomaka. San je bolji, a budi se pun energije i bez bolova.

„Čak i posle prvog meseca ili dva primetio sam ogromnu promenu u raspoloženju, ambiciji i pozitivnosti. Mentalno sam se osećao bolje gotovo odmah. Ovo iskustvo mi je potpuno promenilo život i ponovo sam pronašao svoj smisao“, rekao je Patrik koji se sada penje uz stepenice bez poteškoća.

„Sada dolazim kući i mogu da bacam dvogodišnjeg sina po kauču, ljuljam ga naglavačke, igramo se kamionima i vozovima i radimo sve što voli, a da mi ostane energije“, rekao je Patrik koji sada planira da postepeno vrati neke namirnice u ishranu kako bi se prilagodio životu bez ograničenja.

