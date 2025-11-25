Godinu dana jeo samo ribu – rezultati pregleda šokirali i njega i lekare

Godinu dana jeo samo ribu – rezultati pregleda ostavili u čudu i njega i lekare, a zaključak otkriva granicu između zdravlja i rizika.

Verovatno često slušate o tome koliko je riba zdrava. Autor i strastveni pecaroš Pol Grinberg odlučio je da to proveri na sopstvenom telu – godinu dana jeo samo ribu. Kada je posle tog neobičnog eksperimenta otišao na lekarski pregled, rezultati su iznenadili i njega i lekare.

Ekstremni izazov: riba za svaki obrok

Za svoj dokumentarni film „Riba na mom tanjiru“, Pol je odlučio da godinu dana jede samo riblje proizvode i da posle ovog izazova testira svoje telo.

Godinu dana jeo je ribu za doručak, ručak i večeru. Kaže da to nije bio lak zadatak, iako voli da jede ribu, nije naviknut da je jede svaki dan i to za sva tri obroka. Ipak, uspeo je da pobedi u ovom izazovu i posle godinu dana otišao je na pregled.

Riba je zdrava – ali samo u pravoj meri

Ispostavilo se da su mu rezultati bili skoro nepromenjeni, osim što je u međuvremenu dobio povišen krvni pritisak.

Doduše, rezultati nisu bili toliko loši i Pol kaže da se sjajno osećao i da je imao dosta energije, a za tih godinu dana nijednom nije bio bolestan ili prehlađen.

I medicinski stručnjaci su se kasnije pozabavili Polovim istraživanjem i doneli sledeći zaključak: Riba nije štetna, već je jako korisna za organizam, ali samo kada se konzumira u umerenim količinama.

Sve što je preterano ima tendenciju da ugrozi stanje u organizmu. Omega 3 kiseline, cink, gvožđe i drugi minerali i vitamini u ribi su neophodni za zdrav život, ali male količine žive su znak da ribu ne smete jesti često. Savršena mera je jednom ili dva puta nedeljno. Na taj način ćete svom telu obezbediti sve što vam treba i to u potrebnim količinama, prenosi Muški magazin.

Eksperiment Pola Grinberga pokazuje da i ono što smatramo zdravim može imati neočekivane posledice. Godinu dana jeo samo ribu, a rezultati pregleda šokirali su i njega i lekare. Njegova priča podseća da balansirana ishrana ostaje ključ zdravlja i dugovečnosti.

(Nova.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com