Godinu dana svakog jutra pila je jabukovo sirće, tvrdi da je ovo istina o njegovom dejstvu

Svi već odavno znamo za benefite jabukovog sirćeta, a sada je neko napravio i konkretan eksperiment sa ovim narodnim blagom.

Naime, bjuti urednica britanskog Vogue-a Hana Kout i nutricionistkinja Simon Lobšer otkrivaju sve koristi jabukovog sirćeta, ali i upozoravaju na jednu stvar zbog koje možete imati problem sa ovim napitkom.

Skoro svakodnevno na društvenim mrežama nikne neki novi napitak koji „čini čuda“ ili trik uz pomoć kojeg postajemo mršaviji ili zdraviji. Samim tim, sve je teže razlikovati dobre od loših – bar dok ne probamo.

Urednica Vogue-a Hana Kout je odlučila da isproba jabukovo sirće, jer kako navodi, „to je upravo njena dužnost, kao urednice lepote i zdravlja“, prenosi nova.rs iskustvo ove novinarke.

Šta je jabukovo sirće?

„Jabukovo sirće je vrsta sirćeta napravljena procesom fermentacije koji, pojednostavljeno rečeno, pretvara izgnječene jabuke u sirćetnu kiselinu uz dodatak kvasca i šećera.

‘Jabukovo sirće je moćan lek koji se koristi vekovima’, objašnjava mi nutricionistkinja Simon Lobšer, jedna od prvih koja je sa mnom podelila svoje dugogodišnje iskustvo i ljubav prema jabukovom sirćetu. Formule jabukovog sirćeta sa mutnim ‘majčinim sirćetom’ su odlične za zdravlje creva zbog svoje probiotičke moći. Takođe pomažu regulaciju šećera u krvi, varenju, kontroli težine, snižavaju holesterol, jačaju imuni sistem, pa čak i pomažu kod akni i ožiljaka. Spisak benefita bi čak i najveće fanatike zdravog života ubedile da isprobaju ovaj napitak.

Stoga, potpuno je prirodno što popularnost jabukovog sirćeta ne jenjava. Studija iz 2021. godine pokazuje da ljudi koji konzumiraju fermentisanu hranu (jogurt ili kiseli kupus) imaju veću mikrobnu raznolikost, manje šanse za upale i bolji imunitet. Nakon toga, stručnjaci su savetovali da se konzumira šest porcija fermentisane hrane dnevno. Dodajte ovome da sve ovo utiče na bolju probavu i razumećete pomamu koja trenutno vlada za jabukovim sirćetom.

Zašto koristim (i volim) jabukovo sirće svaki dan?

Počela sam da uključujem jabukovo sirće u ishranu prošle godine kada sam bila na režimu. Moj nutricionista se trudio da upakuje ovaj sastojak u mnoge recepte, uvek sa odličnim rezultatima. Znala sam da može da pomogne u regulisanju šećera u krvi (što mi je tada trebalo, zbog ishrane bogate skrobom i šećerom), ali nisam baš razumela uticaj koji bi jabukovo sirće moglo da ima na moje varenje (posebno na nadimanje) i na glad.

Naravno da to nije čudotvorni sastojak (i neće izlečiti loše navike u ishrani), ali pošto svako jutro pijem jabukovo sirće, samo ili razblaženo u vodi, ogladnim tek u vreme ručka i večere, a između obroka nemam potrebu za nepotrebnim grickanjem. Takođe sam primetila značajno smanjenje nadimanja. Osećam da moj probavni sistem dobro radi svoj posao, a takođe osećam da imam više energije (ali to je možda samo zato što se trudim da se brinem o sebi).

Ipak, Simon Lobšer upozorava na lošu stranu: „Jedina mana jabukovog sirćeta je potencijalna erozija zubne gleđi“, objašnjava ona. „Zbog toga je bitno da ga pomešate sa vodom. Možete uzeti dozu (1 do 2 kašike u 15 do 30 ml vode) pre ili posle obroka, kako god vama odgovara. Ja ga uzimam samo jednom dnevno, ujutru.

Koje jabukovo sirće kupiti?

Tečni oblik ostaje najbolji način za dnevnu dozu jabukovog sirćeta. Potražite organske formule koje sadrže sirove, nefiltrirane, nerafinisane fermentisane jabuke. Za najbolje rezultate, uverite se da sadrže i ‘majčino sirće’. Uvek je bolje kupiti staklenu bocu, nikada plastičnu.

Postoji mnogo različitih mešavina. Možete u bocu dodati đumbir, kurkumu, med ili cveklu i piti svaki dan.

Moj savet je da ostavite flašu na mestu gde ćete je sigurno videti ujutru, kako ne biste zaboravili. A odličan dodatak je i da pripremu doručka ili kuvanje kafe povežete sa uzimanjem sirćeta, kao malu jutarnju rutinu.

Za kraj

U zaključku, jabukovo sirće nije, po mom mišljenju, samo nova moda. Nakon što sam pre nekoliko nedelja počela svakodnevno da ga koristim, sigurna sam da neću prekidati. Iako znam da to nije čudotvorni napitak, ovaj dodatak ishrani mi je zaista poboljšao varenje. Samo zbog toga, imate veliko ‘da’ od mene“, piše Hana Kout za francuski Vogue.

