Gorka hrana koju svi izbegavamo, a zlata vredi: Čisti jetru od toksina i pokreće lenja creva

Gorka hrana za jetru koju većina gura u stranu pokreće žuč i lenja creva. Uvedite jedan list dnevno i osetite razliku za sedam dana.

Gorka hrana za jetru je ono što naše bake s razlogom stavljaju u tanjir, dok je mi gurnemo u stranu jer „nije za decu“.

Gorak ukus momentalno aktivira receptore na jeziku koji šalju signal žučnoj kesi da otpusti žuč, a bez nje masti iz ručka samo „stoje“ u crevima i otežavaju varenje.

Zato posle teškog nedeljnog ručka osećate olovo u stomaku, dok nakon salate od radiča takvih muka nema.

Ne trebaju vam skupe detoks dijete da biste se osećali lagano jer varenje počinje na jeziku, a ne u apoteci.

Zašto baš gorko, a ne ljuto ili kiselo?

Gorke materije, poput onih iz radiča ili maslačka, u roku od par minuta teraju pljuvačku, želudačne sokove i žuč na rad.

To je prastari refleks koji naše telo ima od pamtiveka. Ljuto i kiselo napadaju druge receptore na jeziku i nemaju tu moć da pokrenu žučnu kesu kako treba.

Najveći problem nije u ukusu, već u tome što smo se odvikli od prirode. Industrijska hrana je krcata šećerom i pojačivačima, pa nam nepce traži samo slatko i slano.

Samo dve nedelje sa jednim gorkim obrokom dnevno biće sasvim dovoljno da vam se čulo ukusa vrati u normalu.

Šta tačno spada u gorku hranu za jetru

Lista je kraća nego što mislite, a većina raste i u Srbiji, na pijacama od marta do novembra. Pet namirnica nosi najveći teret:

Radič , posebno crveni iz Trevisa i domaći zeleni

, posebno crveni iz Trevisa i domaći zeleni Rukola, ona prava ljutkasto-gorka, ne mlada salatna

Maslačak, listovi za salatu i koren za čaj

Artičoka, sveža ili u tegli bez previše ulja

Endivija i cikorija, jeftine zimi i traju u frižideru po deset dana

Koliko gorke hrane je dovoljno za pravi efekat?

Dovoljna je jedna velika šaka sirovog gorkog povrća uz ručak, pet do šest puta nedeljno.

Ne morate terati sebe na pola kilograma maslačka odjednom. Manje, ali redovno uvek pobeđuje one kratke, trodnevne detoks kure.

Ako vam je ukus prejak, prelijte radič ključalom vodom i ostavite dva minuta. Gorčina će pasti za trećinu, a lekoviti sastojci ostaju u biljci.

Dodajte maslinovo ulje, malo soli i limuna, pa će i deca pojesti salatu bez mnogo prigovora.

Šta o tome kažu istraživanja

Cinarin iz artičoke se godinama proučava zbog uticaja na varenje masti i nivo holesterola.

U pregledu objavljenom u časopisu „Plant Foods for Human Nutrition“, analiza efekata ekstrakta artičoke na lipidni profil ukazuje da redovan unos može pomoći blagom smanjenju ukupnog i LDL holesterola.

Reč je o ekstraktu, ne o čaroliji jednog tanjira, ali smer je jasan.

Ako uzimate lekove za pritisak, razređivače krvi ili imate kamen u žuči, razgovarajte sa lekarom pre nego što uvedete velike količine maslačka ili artičoke.

Gorke namirnice za varenje pojačavaju izlučivanje žuči, što kod osoba sa kamenom može izazvati bol.

Da li gorka hrana zaista čisti jetru

Jetra se ne „čisti“ kao tepih. Ona radi non-stop i sama uklanja toksine. Gorka hrana joj olakšava posao tako što ubrzava protok žuči i pražnjenje creva, pa se otpadne materije brže izbacuju. To je rasterećenje, ne detoks.

Jutarnji trik koji rešava zatvor za tri dana

Pomešajte sok od pola limuna, prstohvat soli i kafenu kašičicu suvog korena maslačka prelivenog vrelom vodom.

Popijte ovo na prazan stomak, sačekajte dvadeset minuta, pa tek onda doručkujte. Kod većine ljudi „lenja“ creva prorade već trećeg jutra.

Dok rukola i radič čiste jetru kroz obroke, maslačkov čaj deluje kroz ovaj jednostavan jutarnji ritual. Ova prirodna kombinacija pobeđuje bilo koji skupi suplement iz apoteke.

Probajte sedam dana zaredom i pratite kako se osećate posle ručka. Ako vam je trbuh uveče ravniji i nemate onaj težak osećaj pospanosti nakon jela, znate da ste na pravom putu.

Koja gorka hrana je najbolja za jetru

Radič, rukola, maslačak i artičoka. Sveže lišće u salati uz glavni obrok daje najbolji efekat na lučenje žuči i varenje masti

Može li se gorka hrana jesti svaki dan

Da, jedna šaka uz ručak ili večeru je sasvim dovoljna. Prekomerne količine kod osoba sa žučnim kamencima mogu izazvati bol, pa se konsultujte sa lekarom

Da li čaj od maslačka stvarno pomaže varenju

Pomaže pokretanju žuči i blagom je diuretik. Najjači efekat ima ujutru na prazan stomak, sedam dana zaredom, pa pauza

Koju gorku namirnicu vi izbegavate godinama, iako znate da bi vam prijala?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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