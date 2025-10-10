Greška koju skoro svi pravimo kada kuvamo čaj: Ovako uništavamo sve vitamine

Čaj je jedan od najpopularnijih napitaka na svetu i mnogi ga piju zbog njegovih blagotvornih svojstava. Ipak, stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pravi istu grešku prilikom pripreme, zbog koje čaj gubi veliki deo svojih hranljivih materija.

Previše vrela voda uništava vitamine

Najčešća greška je korišćenje ključale vode direktno sa šporeta. Kada se čaj prelije vodom koja je tek proključala, visoka temperatura uništava vitamine i antioksidanse koji se nalaze u listićima. Umesto toga, preporučuje se da se voda ostavi da se malo ohladi pre nego što se prelije preko čaja.

Prava temperatura za različite vrste čaja

Zeleni čaj najbolje je preliti vodom od oko 70–80°C.

Crni čaj podnosi nešto višu temperaturu, oko 90–95°C.

Biljni čajevi mogu se preliti i vrelijom vodom, ali i tu važi pravilo da nije dobro koristiti ključalu vodu direktno.

Koliko dugo treba da odstoji

Druga česta greška je predugo ili prekratko ostavljanje čaja da odstoji. Ako se previše kratko natapa, ne oslobađa dovoljno korisnih materija, a ako se ostavi predugo, postaje gorak i gubi na kvalitetu. Idealno vreme zavisi od vrste čaja, ali se najčešće kreće između 2 i 5 minuta.

Zašto je važno pravilno pripremati čaj

Pravilna priprema čaja ne utiče samo na ukus, već i na zdravstvene benefite. Antioksidansi, vitamini i minerali iz čaja mogu pomoći u jačanju imuniteta, smanjenju stresa i poboljšanju varenja — ali samo ako se čaj priprema na pravi način.

Zaključak teksta naglašava da mala promena u navikama, poput hlađenja vode pre nego što se prelije čaj, može napraviti veliku razliku. Tako čaj zadržava svoje hranljive materije i postaje pravi eliksir zdravlja.

