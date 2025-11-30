Hepatolog tvrdi da jedno voće obnavlja jetru za 7 dana, a sve zbog ovog enzima

Hepatolog otkrio koje voće je najbolje za spas jetre, neverovatno je zdravo, možete da ga jedete i preventivno

Bolesti jetre mogu nastati zbog alkohola, genetike, određenih virusa, ali i ishrana ima veliki uticaj

Bolesti jetre pogađa milione širom sveta, a problem je što ova potencijalno smrtonosna oboljenja mogu godinama da se razvijaju bez simptoma, prenosi espreso.co.rs. Pošto je jetra centralni deo prirodnog sistema detoksikacije organizma, od izuzetne je važnosti da ovaj organ ostane zdrav.

Bolesti jetre mogu nastati zbog alkohola, genetike, određenih virusa, ali i ishrana ima veliki uticaj. „Nekada su promene u ishrani bile jedini način lečenja bolesti jetre,“ objašnjava dr Žaoping Li, hepatolog i direktorka Centra za humanu ishranu i šefica Kliničke nutricije na UCLA. „Kvalitet hrane i unos su osnov za zdravlje jetre.“

Ne postoji magična namirnica koja će preko noći preporoditi jetru, ali hepatolozi se slažu da jedno voće posebno doprinosi njenom zdravlju.

Najbolje voće za jetru – borovnice

Iako većina voća i povrća pomaže jetri, lekari ističu da su borovnice posebno moćne.

„Borovnice su jedno od najviše proučavanih voća kada je u pitanju zaštita jetre,“ kaže dr Entoni Martinez, hepatolog i profesor medicine na Univerzitetu u Bafalu. Njihova prednost je u tome što sadrže polifenole i antocijanine – biljne supstance poznate po antioksidativnom i antiinflamatornom dejstvu.

Borovnice pomažu jetri tako što:

– smanjuju oksidativni stres

– snižavaju upale,

– poboljšavaju metabolizam masti,

– štite od fibroze i potencijalno kancerogenih promena.

Iako su istraživanja uglavnom rađena na životinjama, rezultati su obećavajući. Studija iz 2023. pokazala je da su suplementi borovnica značajno smanjili oštećenja jetre kod pacova. Drugo istraživanje otkrilo je da su pacovi koji su dobijali ekstrakt borovnice imali bolju funkciju jetre u odnosu na kontrolnu grupu.

„Borovnice su pokazale zaštitno dejstvo protiv ožiljaka na jetri – makar u životinjskim modelima,“ dodaje dr Ani Kardašijan iz USC

Koliko borovnica treba jesti?

Ne postoji tačna preporuka samo za jetru, ali američke smernice savetuju da odrasli unose od 1,5 do 2,5 šolje voća dnevno. Dr Martinez savetuje da se svakodnevno pojede pola do jedne šolje svežih ili zamrznutih borovnica, što je dovoljno da se vide pozitivni metabolički efekti.

