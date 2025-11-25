Hiljade ljudi prelazi na dijetu koja smanjenje loš holesterol za trećinu i to za samo mesec dana

Zaboravite statine – ova dijeta snižava loš holesterol za trećinu za mesec dana

Visok holesterol je potencijalno smrtonosno stanje koje pogađa više od polovine odraslih, uzrokujući nakupljanje masnih naslaga u arterijama i blokiranje protoka krvi. Ako se ne leči, može značajno povećati rizik od srčanog udara, moždanog udara, pa čak i demencije. Problem postaje sve češći, sa zabrinjavajućim porastom dijagnoza kod ljudi mlađih od 30 godina. Zbog toga milioni ljudi uzimaju statine, lekove za snižavanje lošeg holesterola.

Iako mnogima spasavaju život, statini mogu imati neželjene efekte poput bolova u mišićima i problema sa varenjem, a kod nekih pacijenata ne uspevaju da dostignu svoje ciljane nivoe. Ali stručnjaci kažu da bi milioni mogli imati koristi od veoma efikasne ishrane na bazi biljaka koja snižava holesterol gotovo jednako dobro kao i lekovi, piše Dejli mejl.

To nije magija – već kombinacija četiri pametna, prirodna stupa hrane kojom možete sniziti holesterol gotovo kao lekovima.

Portfolio dijeta i zašto je moćna

Portfolio dijeta potiče iz rada kanadskih istraživača pod vodstvom prof. Davida Jenkinsa sa Univerziteta u Torontu.

Ključ je u kombinaciji, a ne u jednoj “čarobnoj” namirnici: četiri grupe biljnih namirnica udruženo daju veliki efekat.

Evo ta četiri stuba:

1. Viskozna vlakna – nalaze se u zobu, ječmu, mahunarkama, jabukama, lanenim ili chia semenima. Ta vlakna stvaraju gel u crevima i “hvataju” holesterol, sprečavajući njegovu apsorpciju.

2. Biljni proteini – mahunarke, tofu, tempeh, orašasti plodovi. Oni mogu smanjiti količinu holesterola koju jetra proizvodi.

3. Zdrave nezasićene masti – na primer maslinovo ulje, ulje repice. One pomažu jetri da proizvodi manje holesterola u odnosu na zasićene masti.

4. Biljni steroli – prirodne tvari koje su slične strukture holesterolu, pa blokiraju njegovu apsorpciju. Nalaze se u orašastim plodovima, mahunarkama, ali i u nekim obogaćenim proizvodima.

Efekti – šta kažu studije

Klinička istraživanja pokazuju smanjenje “lošeg” LDL holesterola za čak 35 % za mesec dana kod osoba koje se strogo drže ove dijete.

Dugoročno, studija sa Harvarda koja je pratila skoro 210.000 ljudi tokom 30 godina pokazala je da osobe koje su se pridržavale ovih principa imaju 14% manji rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Dodatno, kod žena u postmenopauzi koje su primenjivale dijetu, rizik od dijabetesa tip 2 je bio niži za 31%.

Iako dijeta nije primarno osmišljena za mršavljenje, mnogi ljudi gube kilograme zahvaljujući visokom unosu vlakana koji povećavaju osećaj sitosti.

Primer jednostavnog menija za Portfolio dijetu

Da biste stekli osećaj kako ovo može izgledati u praksi (bez da se osećate “na dijeti”):

Doručak: ovsena kaša sa sojinim ili biljnim mlekom, dodajte chia semenke i komadiće jabuke.

Ručak: salata sa mahunarkama (na primer leća ili pasulj), malo orašastih plodova (bademi ili orasi) i dresing od maslinovog ulja.

Večera: tofu ili tempeh sa pečenim povrćem i integralnim zrnom (npr. ječam ili kinoa).

Užina: jabuka + par oraha, ili grčki biljni jogurt obogaćen biljnim sterolima (ako je dostupan).

Prednosti:

Prirodno i održivo: Ova dijeta nije lek, već način ishrane – možete je primenjivati stalno.

Fleksibilnost: Možete prilagoditi jelovnik svojim ukusima, navikama i kulturi – nije striktno “sve ili ništa”.

Dodatna korist: Osim holesterola, može doprineti smanjenju rizika od dijabetesa i pomoći u regulaciji težine.

Upozorenje:

Ako već pijete statine, ne prekidajte terapiju bez konsultacije sa lekarom. Stručnjaci napominju da dijeta može biti odličan dodatak, ali ne uvek zamena za lekove kod osoba sa ozbiljnim kardiovaskularnim bolestima.

Ishrana mora biti balansirana – samo “biljni steroli + orašasti plodovi” bez raznovrsnosti neće dati maksimalni efekat.

Kako početi – praktični koraci

Napravite plan obroka za prvu nedelju baziran na principima Portfolio dijete.

Zamenite neke namirnice: umesto belog hleba, birajte integralne žitarice; umesto masne prerađene hrane, uvrstite mahunarke.

Pratite nivo holesterola: nakon 4–6 nedelja na novom režimu, uradite analize krvi da vidite promenu.

Koristite podršku: Nutricionista ili dijetetičar može pomoći da prilagodite dijetu vašem zdravstvenom stanju i ličnim preferencama.

Zaključak

Portfolio dijeta može biti moćno oružje za snižavanje lošeg holesterola – prirodno, efikasno i dugoročno. Naravno, nije zamena za lekove kod svih, ali za mnoge pruža održiv i zdrav put bez nuspojava koje statini ponekad donose. Ako razmišljate o ozbiljnoj promeni ishrane zbog holesterola, ovo je jedna od najpametnijih strategija koju vredi isprobati – u dogovoru sa lekarom.

