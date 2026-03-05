Hleb sa sirom i belim lukom je hit: Jednostavan i neverovatan recept oduševiće vas aromom i ukusom

Hleb sa sirom i belim lukom je mekan, prijatne arome sira i belog luka, što ga čini odličnim izborom za doručak, ručak ili večeru.

Ako tražite jednostavan, ali neverovatno ukusan recept za domaći hleb sa sirom i belim lukom. koji možete poslužiti za doručak, ručak ili večeru – ovaj će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Mekano testo sa kvascem, aromatični puter sa belim lukom i komadići otopljene mocarele čine savršenu kombinaciju kojoj je teško odoleti. Recept smo preuzeli sa bloga miris_dunja gastro-blogerke Lale. Reč je o hlebu koji je, prema rečima autorke, jedan od najčešće pečenih i uvek pozitivno komentarisan u njenoj kuhinji.

Hleb je mekan, prijatne arome sira i belog luka, što ga čini odličnim izborom za doručak, ručak ili večeru.

Recept je ispod.

Hleb sa sirom i belim lukom – sastojci:

za testo:

250 g brašna

1,5 kašičice suvog kvasca

2 kašike šećera

½ kašičice soli

125 ml toplog mleka

1 jaje

za premaz i fil:

1 jaje

2 kašike omekšalog putera

1 čen belog luka

2 kašike seckanog mladog luka

2 kuglice mocarele

malo seckanog peršuna (po želji)

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, suvi kvasac, šećer i so. Dodajte toplo mleko i jaje koje ste prethodno lagano umutili i umesite u glatko, meko testo.

Pokrijte testo i ostavite ga na toplom mestu da naraste dok se ne udvostruči. Naraslo testo prebacite u pleh (prečnika 26 cm) i ostavite ga oko 15 minuta da dodatno naraste.

U međuvremenu, pripremite preliv: umutite jaje, dodajte otopljeni puter i sitno seckani beli luk.

Pripremljeni preliv premažite preko hleba. Kašikom napravite mala udubljenja u testu i u njih utisnite komadiće mocarele.

Pospite seckanim mladim lukom i peršunom.

Pecite u zagrejanoj rerni na 200 °C oko 20 do 25 minuta, dok hleb lepo ne porumeni.

(Zadovoljna.hr)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com