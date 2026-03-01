Hleb za dijabetičare koji ne diže šećer: Bez belog brašna, a mirisniji i mekši od onog iz pekare

Hleb za dijabetičare ne mora biti tvrd i bezukusan. Ovaj recept vraća radost obroka bez naglih skokova šećera. Probajte ga baš danas uz ručak.

Mnogi od vas su sigurno prošli kroz fazu razočaranja kada su prvi put probali kupovni hleb za dijabetičare. Često je tvrd, suv i podseća na stiropor. Znam taj osećaj kada morate da se odreknete omiljenog peciva zarad zdravlja. Ali, dobra vest je da ukusan obrok i stabilan šećer mogu ići zajedno.

Napravili smo stotine grešaka u kuhinji dok nismo došli do prave formule. Ključ nije u skupim mešavinama brašna, već u razumevanju sastojaka koji vezuju smesu.

Koji hleb je najbolji za dijabetičare?

Najbolji izbor je hleb napravljen od orašastih plodova (badem, orah) ili semenki, vezan psilijum ljuspicama ili jajima. Ovakvo pecivo bez brašna sadrži puno vlakana, zdrave masti i minimalno ugljenih hidrata, što sprečava nagle skokove glukoze.

Važno je da razumete zašto obično brašno, čak i ono integralno, ponekad pravi problem. Ono i dalje sadrži skrob koji se u telu pretvara u šećer. Zato je ova zdrava zamena za hleb pravo rešenje za mirnu savest.

Tajna je u psilijumu

Ako se pitate zašto se vaše pecivo bez brašna mrvi, odgovor je nedostatak glutena. Ovde na scenu stupaju psilijum ljuspice. One upijaju vodu i stvaraju želatinoznu strukturu koja daje mekoću.

Evo šta vam je potrebno za hleb koji ostaje svež danima:

2 šolje bademovog brašna (ili mlevenih oraha)

5 kašika psilijum ljuspica (celi oblik, ne prah)

1 kesica praška za pecivo

4 jaja (srednje veličine)

2 kašike jabukovog sirćeta

Pola šolje tople vode

Prstohvat morske soli

Priprema je jednostavna. Pomešajte sve suve sastojke. Dodajte jaja i sirće, pa dobro umutite mikserom. Polako dodajte toplu vodu dok mutite. Smesa će brzo nabubriti. To je znak da psilijum radi svoj posao. Pecite na 180 stepeni oko 45 minuta.

Ovaj hleb sa niskim glikemijskim indeksom neće izazvati onaj poznati umor nakon jela. Naprotiv, daće vam energiju. Kora je hrskava, a sredina ostaje vazdušasta. Možete ga tostirati, zamrznuti ili nositi na posao.

Još jedna prednost je što bademovo brašno sadrži zdrave masti. One dodatno usporavaju apsorpciju šećera u krvotok. Tako dobijate beskvasni hleb koji je saveznik vašeg pankreasa, a ne neprijatelj.

Često postavljana pitanja

Da li mogu koristiti mleveni lan umesto badema?

Možete, ali hleb će imati težu strukturu i jači ukus. Najbolje je mešati lan i badem u razmeri 50:50 za balansiran ukus.

Gde mogu da kupim psilijum ljuspice?

Psilijum se danas može naći u gotovo svakoj prodavnici zdrave hrane ili u većim supermarketima na odeljenju za zdravu ishranu.

Koliko dugo ovaj hleb ostaje svež?

Ako ga čuvate u frižideru umotanog u papir, ostaje svež i do pet dana. U zamrzivaču može stajati i do tri meseca.

Koji je vaš najveći izazov kada pripremate hranu koja ne diže šećer – ukus ili tekstura? Pišite nam u komentarima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com