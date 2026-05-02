Holesterol i krvni pritisak dižu u nebesa, ove namirnice su najgori otrov koji jedete

Masna i slana hrana najčešći je uzrok. Holesterol i krvni pritisak dužom takvom ishranom može da ode u nebesa. Posledice su izuzetno opasne.

Ovo je bolest današnjice. Sve veći broj ljudi žali se na holesterol i visoki krvni pritisak ili hipertenziju. Loša ishrana može dovesti do smrtonosnih komplikacija, uključujući moždani i srčani udar. Stanje se može sprečiti pravilnom ishranom i vežbanjem, tvrdi kardiolog Mark Frenkl.

Visok nivo holesterola ne mora da znači i drastične promene u ishrani. Ali nutricionisti tvrde da čak i male promene mogu imati veliki uticaj na zdravlje srca. Holesterol i krvni pritisak mogu da se drže pod kontrolom.

Masna hrana

Prema istraživanjima, ljudi koji se hrane tako što unose veliku količinu mesa i masti imaju tendenciju većeg krvnog pritiska od onih koji se hrane na vegetarijanski način.

Pileća koža

U hranu koja podiže krvni pritisak spada i pileća koža. Ko voli da jede hrskavu kožu s pečenog pileta zna koliko ona može biti ukusna, ali je ona veoma kalorična u količini zasićenih masti, hidrogenizovanim uljima i trans mastima koje utiču na “dizanje” LDL holesterola, koji se inače smatra lošim holesterolom. Naravno, visok holesterol u krvi je veliki pokretač visokog krvnog pritiska i može potencijalno uzrokovati hipertenziju, pa čak i pogoršati to stanje.

Kuhinjska so

Samo jedna kašičica kuhinjske soli ima 2.300 miligrama natrijuma, a to je gornja granica preporučene dnevne potrošnje ovog minerala. Ovo je dovoljan dokaz da se opiše štetnost kuhinjske soli i način na koji je ona sposobna da podigne krvi pritisak za tili čas.

Kiseli kupus

Kiseli kupus sadrži velike količine natrijuma i osobe sa srčanim problemima ga nikako ne bi smele koristiti.

Kiseli krastavčići

Iako kiseli krastavčići sadrže malo kalorija, što je dobro, oni sadrže jako mnogo natrijuma. Jedan prosečan krastavčić od 10 cm sadrži 570 mg natrijuma što je otprilike 1/3 dnevne doze.

Punomasno mleko

Zvanično, mleko se smatra dobrom i hranljivom namirnicom, međutim, ono je namenjeno samo mladuncima životinja.

Životinjsko mleko, pored prevelike količine proteina, sadrži previše masti i holesterola koji utiču nepovoljno na srce i krvne sudove.

Najčešći simptomi visokog krvnog pritiska

Jače lupanje srca

Krv u mokraći

Jake glavobolje

Ključno je da svi odrasli stariji od 40 godina provere krvni pritisak najmanje jednom u pet godina.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com