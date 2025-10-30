Hrana koja smiruje žuč: Šta jesti kod bola i kamena – doktor otkriva ključne namirnice

Hrana koja smiruje žuč može sprečiti bol, nadutost i kamen u žuči. Započni dan obrokom koji pomaže žučnoj kesi da radi bez zastoja.

Žučna kesa ti ne prašta masne greške. Ali dobra vest je da možeš da je umiriš – bez lekova, samo uz pametne izbore. Hrana koju jedeš direktno utiče na to da li ćeš osećati bol, nadutost ili olakšanje.

Doktor Nataša Lazović otkriva da čak 75% kamenčića u žuči nastaje od holesterola. To znači da ono što unosiš svakog dana može da ti pomogne – ili da ti napravi problem.

Hrana koja smiruje žuč – šta da jedeš kad zaboli

Voće i povrće bogato vlaknima: brokoli, šargarepa, celer, banana, jabuka.

Integralne žitarice: ovsene pahuljice, integralni pirinač, ječam.

Zdrave masti: maslinovo ulje, laneno seme, avokado. Lagana priprema: kuvano, bareno, pečeno bez ulja – izbegavaj prženje.

Ove namirnice pomažu žučnoj kesi da se prazni redovno, bez zastoja. Vlakna vezuju višak holesterola, a zdrave masti podstiču lučenje žuči.

Hrana koja iritira žuč – šta da izbegavaš

Masna i pržena jela: kobasice, paštete, čvarci, majonez. Brza hrana i grickalice: čips, krofne, pice sa sirom. Gazirani sokovi i alkohol: dodatno opterećuju jetru i žuč. Pušenje: iako nije hrana, direktno utiče na rad žučne kese.

Ako si imao napad bola, izbegavaj ove namirnice barem 7 dana. Daj žuči šansu da se smiri.

Kako telo šalje signale da žučna kesa trpi – i kako ishrana može da ih smiri

Posle obroka, mnogi osećaju težinu u stomaku, nadutost ili bol – često misle da je u pitanju stres. Ali upravo ti simptomi mogu biti znak da žučna kesa ne funkcioniše kako treba. Promena ishrane, poput prelaska na ovsenu kašu sa bananom i kašikom maslinovog ulja, može doneti olakšanje. Kada se izbegnu masne i teške namirnice, stomak postaje lagan, a dan miran.

Hrana koja smiruje žuč je tvoj prvi lek

Ne moraš da čekaš dijagnozu. Ako osećaš bol, nadutost ili mučninu – počisti tanjir od masnoće i napuni ga vlaknima. Tvoja žučna kesa će ti biti zahvalna.

Započni već sutra. Jedan tanjir brokolija, kašika maslinovog ulja i šaka trešanja – i gledaj kako ti telo diše lakše.

