Hrana koja ti menja raspoloženje za 15 minuta – bez šećera i bez griže savesti

Hrana koja ne traži odricanje, a donosi olakšanje. U 15 minuta – telo zna, ti osećaš.

Da li ste ikada osetili da vam se raspoloženje srozalo i da vam je hitno potreban „popravljač“? Ne brinite, niste jedini! Dobre vesti su da postoji hrana koja može da vam popravi raspoloženje za samo 15 minuta, a da pritom ne sadrži šećer i da vam ne stvara osećaj griže savesti. To je hrana bogata triptofanom, magnezijumom i omega-3 masnim kiselinama, koja direktno utiče na proizvodnju serotonina, hormona sreće.

Mnogi od nas posežu za slatkišima kada su tužni, ali to je kratkotrajno rešenje koje nas na kraju ostavlja još gore. Zato sam odlučila da podelim sa vama neke moje trikove za srećniji stomak i um!

Kojom hranom mogu odmah da poboljšam svoje raspoloženje?

Ako vam je potrebno brzo podizanje raspoloženja, posegnite za orašastim plodovima, tamnom čokoladom sa visokim procentom kakaa ili grčkim jogurtom sa bobičastim voćem. Ove namirnice su pune esencijalnih nutrijenata koji stimulišu lučenje hormona sreće i smanjuju stres.

Kako hrana bez šećera utiče na mozak i osećaj sreće?

Hrana bez dodatog šećera stabilizuje nivo šećera u krvi, što sprečava nagle padove energije i promene raspoloženja koje su često povezane sa konzumiranjem rafinisanih šećera. Stabilan nivo glukoze znači i stabilnije raspoloženje.

Pomislite samo, kada jedemo slatko, dobijemo taj brzi „udarac“ energije, ali onda sledi nagli pad, a sa njim i loše raspoloženje, razdražljivost, pa čak i nervoza. Kada izbegavamo šećer, naš mozak radi mnogo mirnije i stabilnije. Osećaj sreće postaje trajniji, a ne samo trenutni bljesak. U suštini, hranimo mozak onim što mu je zaista potrebno, a ne praznim kalorijama.

Koje namirnice su bogate triptofanom i zašto su važne?

Triptofan je esencijalna aminokiselina koja je preteča serotonina, hormona koji reguliše raspoloženje, san i apetit. Namirnice bogate triptofanom su ćuretina, jaja, sir, orašasti plodovi (posebno indijski orah i badem) i semenke (bundeva, susam).

Kad pomislim na triptofan, prva mi padne na pamet zahvalnost. Bukvalno je ključan za to da se osećamo dobro! Zato se uvek trudim da imam neku od ovih namirnica pri ruci. Recimo, često grickam bademe između obroka ili dodam malo semenki bundeve u jutarnji smuti.

Da li magnezijum zaista pomaže kod stresa i anksioznosti?

Da, magnezijum igra ključnu ulogu u smanjenju stresa i anksioznosti jer pomaže u regulaciji neurotransmitera koji šalju poruke kroz mozak i telo. Namirnice bogate magnezijumom su zeleno lisnato povrće (spanać, kelj), orašasti plodovi, semenke i tamna čokolada.

Magnezijum je, po mom mišljenju, jedan od onih „tihih heroja“ u ishrani. Kada sam pod stresom, osećam se kao da mi se telo zgrči. Od kada sam počela da pazim da unosim dovoljno magnezijuma, primetila sam da sam mnogo smirenija i da lakše podnosim pritisak. Probajte, dodajte malo spanaća u obrok ili uzmite šaku badema – osetićete razliku!

Kako mogu da uključim ove namirnice u svoju svakodnevnu ishranu?

Evo nekoliko jednostavnih koraka kako da ove „srećne“ namirnice postanu deo vaše svakodnevnice:

Započnite dan pametno: Umesto pahuljica punih šećera, napravite ovsenu kašu sa grčkim jogurtom, bobičastim voćem i semenkama bundeve. Pametne užine: Nosite sa sobom mešavinu orašastih plodova (badem, indijski orah) ili kriške jabuke sa badem puterom. Dodajte u obroke: U svoje salate, čorbe ili smutije uvek dodajte šaku spanaća ili kelja. Slasno i zdravo: Ako vas uhvati želja za slatkim, imajte pri ruci tamnu čokoladu (sa minimum 70% kakaa) ili malo svežeg voća. Eksperimentišite: Ne plašite se da probate nove recepte koji uključuju ove namirnice. Internet je pun ideja!

Nekada je teško promeniti navike, ali evo saveta iz prve ruke: počnite sa malim koracima. Nema potrebe da sve menjate preko noći. Čak i jedna zdrava užina dnevno može napraviti veliku razliku u vašem raspoloženju!

Često Postavljana Pitanja:

Koliko tamne čokolade je preporučljivo dnevno za poboljšanje raspoloženja?

– Dovoljno je 20-30 grama tamne čokolade (sa najmanje 70% kakaa) dnevno da biste iskoristili njene blagodeti za raspoloženje, bez preteranog unosa kalorija.

Mogu li vegani i vegetarijanci takođe pronaći dovoljno triptofana u biljnim izvorima?

– Apsolutno! Biljni izvori triptofana uključuju tofu, orašaste plodove (indijski orah, badem), semenke (susam, bundeva), ovsenu kašu i mahunarke.

Da li je bolje jesti sirove orašaste plodove ili pečene?

– I sirovi i pečeni orašasti plodovi su dobri, ali sirovi zadržavaju nešto više nutrijenata. Pazite da pečeni ne sadrže dodatne soli ili ulja.

Sreća počinje na tanjiru – bez dijeta, bez griže savesti. Pametan izbor namirnica bogatih “srećnim” sastojcima može ti promeniti dan za 15 minuta. Tvoje raspoloženje je u tvojim rukama – i na tvom tanjiru.

