Hrana koju nikada ne treba jesti ako želite da živite dugo: Najveći stručnjak kaže da izazivaju najteže bolesti

Stručnjak koji je proučavao najdugovečnije ljude na svetu otkriva hranu koja izaziva bolesti - i kaže da je ne smete imati kod kuće.

Jedan stručnjak za dugovečnost sugerisao je da izbacivanje određenih namirnica iz kuhinje može potencijalno produžiti životni vek. Hrana koja izaziva bolesti često se krije iza svakodnevnih proizvoda za koje mislimo da su bezazleni, a dugoročne koristi po zdravlje od njihovog izbacivanja mogle bi biti vredne truda.

Istraživač Den Bjutner detaljno je proučavao stil života u plavim zonama, fokusirajući se na specifične prehrambene i zdravstvene navike koje su prisutne u regionima sveta u kojima ljudi žive znatno duže nego u drugim oblastima.

Te životne navike mogu se usvojiti bilo gde u svetu, ali često podrazumevaju zamenu omiljene „hrane za utehu“ zdravijim alternativama.

U nedavnom video snimku, Bjutner je izjavio da određene namirnice ne bi trebalo nikada da uđu kroz ulazna vrata vaše kuće.

Prerađeno meso i rak – veza koju nauka odavno zna

Jedna od prvih stvari koje je zabranio su prerađene mesne prerađevine.

„Znamo da su povezane sa pojavom raka.“ Prema Cancer Research UK, prerađeno i crveno meso – šunka, slanina, sušeno meso i određene kobasice, povezano je s povećanim rizikom od raka debelog creva.

Nitrati i heterociklični amini mogu oštetiti ćelije creva i tokom vremena povećati rizik od karcinoma. Smanjivanje prerađenog mesa jedan je od najsigurnijih načina da se izbegne hrana koja izaziva bolesti. Umesto toga, preporučuju se piletina, ćuretina, jaja i biljni proteini.

Šećer koji polako uništava zdravlje

Bjutner je upozorio i na slatkiše i zaslađena pića kao glavne izvore rafinisanih šećera.

Savetuje da ih uopšte ne držite u kući. Prekomerni unos šećera dovodi do povećanja telesne težine, srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i problema sa jetrom.

Sveže ili suvo voće može zadovoljiti potrebu za slatkim i povećati unos važnih nutrijenata. Suvo voće je slađe i kaloričnije od svežeg, pa je važno voditi računa o porcijama.

Slane grickalice koje niko ne bi trebalo da ima kod kuće

Pored toga, Bjutner savetuje da se oduprete iskušenju slanih grickalica poput čipsa i krekera.

I ovo spada u hranu koja izaziva bolesti – prekomerni unos soli može izazvati povišen krvni pritisak, oštećenje bubrežne funkcije i veće šanse za moždani udar.

Odraslim osobama se preporučuje da ne unose više od 6 grama soli dnevno, što je otprilike jedna ravna kašičica.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

