Hrana koju obično jedemo za doručak puna je holesterola, a ovo su zdravije alternative

Omiljeni doručak i hrana koju obično jedemo može da sadrži mnogo holesterola. Probajte ove zdrave varijante koje nisu tradicionalne kod nas...

Svim nam je važno da započnemo dan dobrim doručkom, čak i ako je obilan. To je prava energetska bomba koja će nam pomoći da izdržimo do sredine dana i još jednog obroka. Ali hrana koju obično jedemo za doručak može rezultirati visokim holesterolom, i iako su jaja prvo što nam padne na pamet, ona ​​nisu jedini krivac

U našoj jutarnjoj rutini krije se nekoliko zamki koje sabotiraju naše zdravlje. Kada je u pitanju loš holesterol, stručnjaci tvrde da su ove namirnice najgori izbor.

Sendviči i jaja

Kombinacija jaja, sira i slanine ili kobasice može biti glavni izvor holesterola. A ako se jaja prže na puteru, još je gore.

Napici od kafe

Jutarnje uživanje u opojnom mirisu i ukusu kafe čini više štete nego koristi, posebno ako joj se doda punomasno mleko ili pavlaka. A to je hrana koju obično jedemo za doručak.

Ni alternative nisu mnogo bolje

Ljudi često misle da su ćureća ili pileća šunka ili kobasica bolje opcije. Međutim, imaju i malo manje holesterola od sušenog mesa od svinjetine ili govedine.

Pa za čim posežete kada ste u žurbi i potrebna vam je energija za narednih nekoliko sati, a da je zdravo?

Ovo su namirnice za doručak sa niskim sadržajem holesterola koje bi trebalo da razmotrite.

Mediteranski sastojci

U mediteranskim zemljama dan ne počinje samo kafom, pecivima ili jajima, već pasuljem, maslinama, paradajzom, krastavcima, ekstra devičanskim maslinovim uljem…

Iako bismo ih mogli smatrati netradicionalnim namirnicama za doručak, oni su dobar izbor jer ne sadrže holesterol i daće vam stabilan nivo energije tokom celog jutra.

Jogurt

Možete ga dodati u svoje jutarnje smutije ili uživati u njemu u činiji muslija i jogurta. Jogurt je uobičajena hrana za doručak. Ipak, u zavisnosti od sastojaka, može sadržati malo holesterola, ali ne mnogo. Ako volite da jedete jogurt ujutru, obavezno izaberite onaj koji nema dodatog šećera.

Umesto toga, dodajte voće da biste ga zasladili prirodnim šećerom, a zatim dodajte ovsene pahuljice, orašaste plodove, mleveno laneno seme i/ili čiju.

Postoje i neke osnovne namirnice za doručak koje bi uvek trebalo da imamo u kući. A to su svakako avokado, voće, orašasti plodovi i semenke, ovsena kaša, hleb od celog zrna, nezaslađeni jogurt i prirodni puter od badema, indijskog oraha ili kikirikija.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

