Hrana koju su jeli naši stari, a danas je zaboravljena: Ovaj „čistač tela“ ubija bolesti, a Srbi ga više i ne kupuju

Ovaj zaboravljeni čistač tela leči bubrege i izbacuje otrove. Saznajte zašto su ga naši stari obožavali i kako da ga pripremite već danas za zdravlje.

Priroda nam je već dala sve što nam treba, samo smo mi zaboravili gde da gledamo. Namirnica koja je othranila generacije naših predaka, a koju danas nepravedno zanemarujemo, pravi je zaboravljeni čistač tela koji može preporoditi vaš organizam.

Tajna zapisana u starim knjigama

Stari zapisi i iskustva naših baka govore o žitarici koja je smatrana „suvim zlatom“ siromašnih. U vreme kada nije bilo moderne medicine, ljudi su se oslanjali na ono što im je zemlja davala. Čuveni lekari iz naroda često su isticali da bolest ne može opstati u telu koje je čisto i alkalno. Upravo tu na scenu stupa ovaj moćni, a zaboravljeni čistač tela. Naši stari nisu znali za hemijske formule, ali su intuitivno znali da ova namirnica daje snagu kosačima i zdravlje porodiljama.

Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje dok prolazi pored rafova u prodavnici. Reč je o prosu. Da, dobro ste pročitali – onom sitnom, žutom zrnevlju koje većina Srba danas kupuje isključivo kao hranu za papagaje, potpuno nesvesna da u rukama drži lek.

Zašto je proso čudotvorni lek?

Ovaj zaboravljeni čistač tela nije samo hrana; to je biološka mašina za detoksikaciju. Dok moderna ishrana puna kiselosti razara naše organe, proso deluje kao blagi melem koji vraća ravnotežu. Njegova moć leži u jednostavnosti.

Evo šta sve može učiniti za vas:

Obnavlja bubrege: Poznat je kao jedan od najboljih prirodnih lekova za razbijanje kamena i peska u bubrezima.

Reguliše šećer: Zbog niskog glikemijskog indeksa idealan je za dijabetičare.

Čuva srce: Bogat je magnezijumom koji je ključan za rad srčanog mišića.

Ulepšava: Silicijum iz prosa utiče na sjaj kose, čvrstinu noktiju i zdravlje kože.

Recept koji topi kamenje

Ako želite da isprobate ovaj zaboravljeni čistač tela i uverite se u njegovu moć, pripremite ga na način kako su to radili naši stari. Ovaj recept se posebno preporučuje onima koji pate od problema sa urinarnim traktom.

Potrebno vam je:

200 grama prosa

2 litre tople vode

Velika staklena tegla

Priprema:

Uveče isperite proso u toploj vodi i sipajte ga u teglu. Prelijte ga sa dve litre vrele vode, poklopite i umotajte u toplo ćebe. Ostavite da odstoji preko noći. Ujutru ćete primetiti belu tečnost koja podseća na mleko. To je vaš eliksir.

Tečnost procedite i pijte tokom dana umesto vode, a skuvano proso nemojte bacati – ono je savršen doručak uz malo meda ili kao prilog uz ručak. Ovaj tretman traje 15 dana, nakon čega ćete se osećati kao preporođeni.

Zlata vredan savet

Ovaj zaboravljeni čistač tela nije samo recept – to je povratak korenima i poštovanje prema telu koje nam služi. Ne čekajte ponedeljak ili „pravi trenutak“. Kupite kesicu prosa već danas, košta manje od novina, a vredi više od pune apoteke lekova. Iznenadite svoje telo i otkrijte zašto su naši stari bili zdraviji i izdržljiviji od nas!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com