Iako najzdravije, ovo „sirotinjsko jelo“ više niko ne želi na tanjiru: Dokazano jača srce i kosti, košta 200 dinara

Ova žitarica je dokazano najzdravija, jer Ima više gvožđa i kalcijuma od prerađene pšenice i pirinča, a ne sadrži gluten

Proso je žitarica sitnog okruglog oblika i tvrde opne kojom je obavijeno žuto zrno, a kada se koristi u jelima, opnu je potrebno odstraniti.

U srednjem veku proso su koristili i stanovnici Evrope, takođe je bila namirnica koja se nalazila i na srpskoj srednjovekovnoj trpezi. U poslednje vreme sve više se koristi u svakodnevnoj ishrani, a cena prosa je oko 200 dinara po kilogramu.

Ova žitarica ne sadrži gluten, pa kako je sve više ljudi koji su alergični na gluten, uz pomoć prosa uspešno zamenjuju druge žitarice. U 100 g sirovog prosa nalazi se oko 11 g proteina, 8,5 g vlakana, masti 4,23 mg gvožđa. U porciji od 100 g sirovog prosa ima 378 kalorija. Proso je dobar izvor vitamina B kompleksa, a sadrži minerale – magnezijum, kalijum, cink, bakar, mangan…

Dobrobiti prosa

Kako piše BBC, prema stručnjakinji za holističku ishranu Amiti Gadre, dobrobit prosa nije samo u tome što nema glutena. Ta sićušna žitarica ima više gvožđa i kalcijuma od prerađene pšenice i pirinča. Takođe je vrlo bogata vlaknima, što je čini dobrim izborom za one koji pokušavaju da kontrolišu šećer u krvi.

Ujedinjene nacije su 2023. proglasili međunarodnom godinom prosa. Na proglašenju Ku Donđu, glavni direktor UN-ove Organizacije za hranu i poljoprivredu, naglasio je nutritivnu vrednosti prosa i njegovu važnu ulogu u osnaživanju malih poljoprivrednika, rešavanju pitanja sigurnosti hrane i postizanju održivog razvoja

Ukoliko imate hronične bolesti ili alergije, proverite sa svojim doktorom da li je preporučljiva česta konzumacija.

