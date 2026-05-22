Doktor otkrio šta za doručak treba da jedu žene, a šta muškarci: „Ovo obavezno svakog jutra

Zaboravite na peciva i hleb! Ovako izgleda idealan doručak za muškarce i žene po čuvenom doktoru Solakoviću.

Idealan doručak po doktoru Emiru Solakoviću nije ni musli, ni integralni hleb sa avokadom. Žene jedu kajganu od tri belanca i jednog celog jajeta, muškarci od pet belanaca i jednog celog. Hleb ne ide uz to. Tačka.

Pre svega, kako kaže Solaković, prvo se popije šolja čaja. Bilo kog, dovoljno je da bude topao i bez šećera. Ideja je jednostavna, da se isperu toksini koji su se nakupili tokom noći i da želudac dobije signal da kreće radni dan. Tek onda na tiganj.

Zašto baš belanca, a ne integralni hleb

Jedno celo jaje plus tri belanca daje oko 10 grama čistih proteina, bez viška kalorija i bez naglog skoka šećera. Muška verzija sa pet belanaca odlazi na nekih 18 grama. To je gradivni materijal za ono što doktor stalno ponavlja, kožu, obrve, kosu i nokte. Hleb tu samo razblažuje priču, podiže glikemiju i za sat vremena vas vraća u frižider.

Suplementi tu ne pomažu mnogo. Žena koja popije proteinski šejk umesto jaja, a uz to pojede pecivo, dobila je manje belančevina nego što misli. Cela jaja se vekovima jedu s razlogom, a strah od žumanceta i holesterola odavno je relativizovan u ozbiljnoj literaturi.

Koliko proteina zaista treba ujutru

Ovo je pitanje koje se ponavlja u svakoj ordinaciji. Odgovor staje u jednu rečenicu, između 20 i 30 grama kvalitetnih proteina u prvom obroku održava sitost do ručka i čuva mišićnu masu. Solakovićeva kajgana za muškarce pogađa taj raspon skoro u centimetar.

Greška broj jedan. Većina vas ujutru jede ugljene hidrate, kifla, džem, mleko sa pahuljicama, pa se do deset već trese od gladi. Posle toga sledi kafa sa keksom, pa burek u podne. Dan je propao pre nego što je krenuo.

Maslinovo ulje preko kajgane, da ili ne

Da. Doktor kaže da masnoće moraju da uđu u organizam, a maslinovo ulje preko gotove kajgane je najjednostavniji način. Kašičica je dovoljna. Ne pržite na njemu na visokoj temperaturi, prelijte preko tanjira pre nego što sednete. Tako čuvate polifenole i dobijate ukus mediteranskog jutra u panel stanu na Novom Beogradu.

Za zdravije masnoće, istraživanja o ekstra devičanskom maslinovom ulju objavljena u časopisu „New England Journal of Medicine“ potvrđuju vezu sa boljim kardiovaskularnim profilom, što možete proveriti u studiji PREDIMED o mediteranskoj ishrani.

Zašto gojazni ljudi uvek preskaču doručak

Solaković tu ne bira reči. Onaj ko je vidno gojazan, po pravilu preskoči doručak, pa onda po ceo dan grickne nešto slano, slatko, masno. Kada konačno sedne za sto, jede brzo i mnogo, kao da nadoknađuje. Pokret iz auta do ulaza, iz ulaza do kauča. Kalorije ulaze, potrošnja je nula, kilogrami se penju.

Prvi obrok diktira ostatak dana. Kada ujutru pojedete proteine i malo zdrave masti, mozak ne traži šećer u jedanaest. Ne grickate. Ručak postaje normalan obrok, a ne napad na frižider.

Šta je idealan doručak u jednoj rečenici

Idealan doručak je topao napitak na prazan stomak, pa kajgana od jaja sa malo maslinovog ulja, bez hleba i bez šećera, prilagođena polu i potrebama. To je sve.

Solaković dodaje da je kvalitetan san pretpostavka svega. Ako spavate duže od sedam sati a i dalje ste umorni, problem nije u doručku, problem je u stresu, preopterećenosti ili nečemu što treba da proveri lekar. Ako imate dijabetes, problem sa štitnom žlezdom ili visok pritisak, o promeni doručka razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što krenete.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

