Idealan jutarnji napitak po receptu srpskog doktora: Diže iz mrtvih i nema ničeg štetnog po zdravlje!

Idealan jutarnji napitak je jedna čaša tople vode, popijte je. Bićete sigurni da u njima nema ničeg štetnog za zdravlje. Da li je bolje piti čaj ili kafu, pitanje je koje često dobijaju nutricionisti i lekari, a profesor dr Momčilo Matić kaže da ima bolji predlog za zdrav jutarnji napitak.

“Prvo što bih ujutru svima posavetovao jeste da popiju čašu tople vode”, kazao je dr Matić u emisiji “Jutro” na TV Prva. “To je idealno za hidrataciju organizma, a ako želite i da birate između čaja i kafe, ja bih se odlučio za prvo”, dodaje doktor.

U ovim napicima ima sastojaka koji donose trenutno uživanje i stimulišu centralni nervni sistem. Reč je o alkaloidima, derivatima ksantina koji šire krvne sudove, podstiču cirkulaciju i rad srca.

“Uticaj ovih alkaloida je malo diskutabilan”, tvrdi dr Matić. “Nekim ljudima nimalo ne prija kafa, meni uvek izaziva tremor. Treba podsetiti da se uglavnom izučavaju dobri efekti a loši ne toliko. Pozitivna dejstva imaju vitamini, minerali i polifenoli u njima. U čaju, recimo, ima oko 500 supstanci i njihovo uzajamno delovanje može da bude štetno.

Isto važi i za kakao u kojem ima metilksantina, pa u velikim količinama može biti veoma štetan za sve koji imaju ciste, naročito na žlezdanom tkivu.

Kafu, čaj i kakao ne treba da često pije niko ko ima probleme sa jetrom i bubrezima, jer njih opterećuju proizvodi metilksantina koje treba izbaciti iz tela”, naglašava naš doktor.

Takođe, ne treba kombinovati previše različitih vrsta čajeva u jednom napitku. Prema receptu dr Matića, u čaj treba sipati kašičicu meda i malo polena. Onda dodati i 1-2 kašičice matičnog soka od nara ili borovnice. Ovo je idealan jutarnji napitak. Bićete sigurni da u njima nema ničeg štetnog za zdravlje.

(lepaisrećna.mondo.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com