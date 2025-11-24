Ima je svuda i raste kao korov, a niko ne zna da je pravo blago, melem za srce, creva i probavu

Znate li šta je tušt? Ima je svuda i raste pored vodotokova, a niko ne zna da je pravo bogatstvo, melem za srce, creva i probavu!

Tušanj, poznat i kao tušt ili portulak, često raste u baštama i uz vodotokove kao korov. Veoma je ukusno varivo od njega, i pravi je melem za srce, creva i probavu, Suvo lišće i stabljika ove biljke sadrže ekstrakt koji ima protivupalna i analgetska svojstva, te se može koristiti i spolja za ublažavanje mišićnih grčeva. U ishrani se koriste mladi, sočni listovi i izdanci.

Lekovita svojstva i kako se koristi tušt

Raste na sunčanim mestima i voli dobro drenirano, peskovito zemljište. Ljudi je obično smatraju korovom, ali tušt je zapravo pun antioksidanata, poboljšava cirkulaciju i ima antiinflamatorna svojstva.

Ekstrakt ove biljke pomaže protiv upala i bolova, a koristi se i kao sredstvo za spoljnu primenu u slučaju mišićnih grčeva. U kuhinji se mladi listovi i izdanci, visoki od tri do pet centimetara, mogu koristiti u različitim jelima.

Kada se bere, izdanke treba odvojiti od tvrdih stabljika i dodati u salate, supe, variva ili čak u testo za palačinke. Kuvanje tušta ne traje dugo – do 15 minuta, što oslobađa sluz koja zgušnjava supe i daje im kremastu teksturu.

Tušt je pogodan i za kiseljenje, ali se mora koristiti oprezno zbog oksalne kiseline koju sadrži, što može opteretiti bubrege, pa ga treba konzumirati u umerenim količinama.

Ova biljka je otporna na ekstremne temperature i sušu, i dobro uspeva čak i na siromašnim zemljištima. Veoma brzo raste i može se brati nakon samo tri do četiri nedelje. Što se više bere, to više raste.

Što se tiče ukusa, tušt je blago slan i često se koristi u mešanim salatama. Može se koristiti za pripremu gustih supa, čorbi, rižota, maneštre ili kajgane.

Za čaj od tušta, jednu kašičicu sušene biljke prelijte šoljom ključale vode, pokrijte i ostavite da odstoji deset minuta, a zatim procedite. Ako ga koristite kao lek za respiratorne bolesti, možete ga zasladiti medom.

Zašto bi tušt trebao postati deo vaše ishrane?

Evo osam razloga zašto bi tušt je melem za srce i bi trebao postati deo vaše ishrane:

1. Omega-3 masne kiseline: Tušt je izuzetan izvor omega-3 masnih kiselina, važnih za zdravlje mozga i srca, posebno za vegane.

2. Antioksidansi: Biljka je bogata antioksidansima kao što je glutation, koji štiti ćelije od oštećenja i usporava starenje.

3. Minerali: Sadrži brojne važne minerale kao što su kalcijum, magnezijum, kalijum, gvožđe, fosfor, mangan, bakar, folat i selen.

4. Vitamin C: Odličan je izvor vitamina C koji jača imunitet.

5. Beta-karoten: Tušt je bogat i beta-karotenom, važnim za zdravlje kože i očiju.

6. Melatonin: Jedan je od retkih biljnih izvora melatonina, hormona koji reguliše san.

7. Snižava holesterol: Zahvaljujući betalainu, tušt pomaže u snižavanju LDL holesterola i štiti krvne sudove.

8. Triptofan: Sadrži aminokiselinu triptofan koja poboljšava raspoloženje i smanjuje simptome depresije.

