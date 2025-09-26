Znate li šta je tušt?

Ima je svuda i raste kao korov, a niko ne zna da je pravo blago – ukusno je varivo i salata, pravi melem za srce, creva i probavu!

Suvo lišće i stabljika ove biljke sadrže ekstrakt koji ima protivupalna i analgetska svojstva, te se može koristiti i spolja za ublažavanje mišićnih grčeva. U ishrani se koriste mladi, sočni listovi i izdanci.

Tušanj, poznat i kao tušt ili portulak, često raste u baštama i uz vodotokove kao korov, ali u suštini je vredna i lekovita biljka. Raste na sunčanim mestima i voli dobro drenirano, peskovito zemljište. Ljudi je obično smatraju korovom, ali tušt je zapravo pun antioksidanata, poboljšava cirkulaciju i ima antiinflamatorna svojstva.

Ekstrakt ove biljke pomaže protiv upala i bolova, a koristi se i kao sredstvo za spoljnu primenu u slučaju mišićnih grčeva. U kuhinji se mladi listovi i izdanci, visoki od tri do pet centimetara, mogu koristiti u različitim jelima.

Kada se bere, izdanke treba odvojiti od tvrdih stabljika i dodati u salate, supe, variva ili čak u testo za palačinke. Kuvanje tušta ne traje dugo – do 15 minuta, što oslobađa sluz koja zgušnjava supe i daje im kremastu teksturu.

Tušt je pogodan i za kiseljenje, ali se mora koristiti oprezno zbog oksalne kiseline koju sadrži, što može opteretiti bubrege, pa ga treba konzumirati u umerenim količinama.

Ova biljka je otporna na ekstremne temperature i sušu, i dobro uspeva čak i na siromašnim zemljištima. Veoma brzo raste i može se brati nakon samo tri do četiri nedelje. Što se više bere, to više raste.

Što se tiče ukusa, tušt je blago slan i često se koristi u mešanim salatama. Može se koristiti za pripremu gustih supa, čorbi, rižota, maneštre ili kajgane.

Za čaj od tušta, jednu kašičicu sušene biljke prelijte šoljom ključale vode, pokrijte i ostavite da odstoji deset minuta, a zatim procedite. Ako ga koristite kao lek za respiratorne bolesti, možete ga zasladiti medom.

Evo osam razloga zašto bi tušt trebao postati deo vaše ishrane:

1. Omega-3 masne kiseline: Tušt je izuzetan izvor omega-3 masnih kiselina, važnih za zdravlje mozga i srca, posebno za vegane.

2. Antioksidansi: Biljka je bogata antioksidansima kao što je glutation, koji štiti ćelije od oštećenja i usporava starenje.

3. Minerali: Sadrži brojne važne minerale kao što su kalcijum, magnezijum, kalijum, gvožđe, fosfor, mangan, bakar, folat i selen.

4. Vitamin C: Odličan je izvor vitamina C koji jača imunitet.

5. Beta-karoten: Tušt je bogat i beta-karotenom, važnim za zdravlje kože i očiju.

6. Melatonin: Jedan je od retkih biljnih izvora melatonina, hormona koji reguliše san.

7. Snižava holesterol: Zahvaljujući betalainu, tušt pomaže u snižavanju LDL holesterola i štiti krvne sudove.

8. Triptofan: Sadrži aminokiselinu triptofan koja poboljšava raspoloženje i smanjuje simptome depresije.

