Pijemo je svaki dan, a ne znamo da lagano razara organe: Ova kafa je najgora koju možete uneti u telo

Instant kafa 3u1 deluje bezazleno, ali skriva sastojke koji opterećuju jetru i želudac. Pročitajte šta tačno pijete svako jutro.

Instant kafa 3u1 je brza i jeftina, ali ta kesica ne sadrži ono što mislite. Unutra nema mleka ni prave pavlake, dok je količina stvarne kafe svedena na minimum.

Svakog jutra u telo unosite kombinaciju šećera, biljnih masti i aditiva koja vam ne čini nikakvu uslugu.

Šta zapravo pijete kada otvorite kesicu instant kafe 3u1

Pogledajte deklaraciju. Na prvom mestu je obično šećer, zatim biljna mast u prahu, pa tek onda instant kafa. Biljna mast u prahu je najčešće delimično hidrogenizovano palmino ulje, izvor transmasnih kiselina. Tu su još emulgatori, stabilizatori, sirup glukoze i veštačke arome. Mleko u toj kesici praktično ne postoji.

Zašto je kafa tri u jedan loša za jetru i srce

Transmasne kiseline podižu loš LDL holesterol i spuštaju dobar HDL. To je dokazana priča, ne marketinška panika.

Redovan unos transmasti povezuje se sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, što potvrđuje i Svetska zdravstvena organizacija, koja je pokrenula inicijativu za uklanjanje industrijskih transmasti iz hrane (više o tome u zvaničnoj informaciji SZO o transmastima).

Dodajte na to 6 do 8 grama šećera po kesici. Ako popijete tri šoljice dnevno, već ste u zoni od skoro 25 grama čistog šećera, a niste ništa ni pojeli. Jetra mora to da preradi. Pankreas reaguje insulinskim skokom. Ciklus se ponavlja svaki dan, godinama.

Da li je instant kafa 3u1 stvarno opasna

Iako nije akutno opasna, ova kafa dugoročno opterećuje organizam kombinacijom transmasti, viška šećera i aditiva. Najveći problem je iluzija da pijete kafu sa mlekom, dok zapravo unosite industrijski prerađen napitak sa minimalnim udelom prave hrane. Ovakav sastav direktno utiče na nivo energije i varenje, ostavljajući vas bez pravih benefita koje nudi čista kafa.

Kafa na prazan stomak: Navika koja vam nagriza želudac

Problem je tajming. Bilo koja kafa stimuliše kiselinu koja, bez doručka, nagriza sluznicu vašeg želuca, izazivajući gorušicu i mučninu.

Kod osetljivih osoba, ovo uzrokuje drhtavicu i nagli pad šećera već oko 11 sati. Umesto energije, dobijate iscrpljujući metabolički rolerkoster koji vam uništava radni dan.

Šta da uradite umesto kesice 3u1

Popijte čašu vode čim ustanete, pre svega ostalog

Pojedite nešto malo: jaje, parče sira, šaku oraha

Pređite na običnu mlevenu kafu sa pravim mlekom

Šećer dodajte sami, znaćete tačnu meru

Kafu pijte 30 do 60 minuta posle prvog obroka

Kako da prepoznate kvalitetniju alternativu instant kafi

Ako baš morate brzu varijantu, tražite čistu instant kafu bez dodataka, samo zrno u prahu. Kafa iz kesice tipa 3u1 je sasvim druga kategorija proizvoda. To je dezert u prahu sa malo kofeina, ne kafa. Razlika u sastavu je drastična, pogledajte sami sledeći put u prodavnici.

Vaše telo ne traži savršenstvo, traži da ga ne trujete svaki dan istom greškom. Promena navike ujutru donosi rezultat za par nedelja: stabilnija energija, manje nadutosti, mirniji želudac.

Da li je instant kafa 3u1 gora od espresa

Da, zbog dodatog šećera i biljne masti. Espreso sadrži samo kafu i vodu, bez transmasti i veštačkih aroma.

Koliko šećera ima u jednoj kesici 3u1

Prosečno 6 do 8 grama, što je oko dve kockice šećera, zavisno od proizvođača i ukusa.

Da li mogu da pijem kafu na prazan stomak ako nemam tegobe

Možete povremeno, ali redovno ispijanje pre doručka vremenom iritira sluznicu želuca i može izazvati gorušicu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

