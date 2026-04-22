Integralne žitarice najbolje snižavaju holesterol i krvni pritisak, čiste krvne sudove. Evo kako da ih uvrstite ih u ishranu

Integralne žitarice najbolje organizmu pružaju neophodne „alate“ da se prirodnim putem izbori sa viškom masnoća i šećera u krvi.
Povišen holesterol se često posmatra isključivo kroz prizmu hrane koju bi trebalo da izbegavamo. Međutim, korigovanje lipidnog statusa nije samo stvar smanjenja unosa zasićenih masti, već i strateškog dodavanja namirnica koje mehanički pomažu telu da se očisti.
Ključnu ulogu u tom procesu igraju rastvorljiva vlakna, ona u sistemu za varenje deluju poput sunđera, vezujući za sebe molekule „lošeg“ (LDL) holesterola i izbacujući ih iz organizma pre nego što uopšte dospeju u krvotok.
Integralne žitarice najbolje skidaju holesterol
Najefikasniji i najpristupačniji prirodni izvori ovih vlakana su integralne žitarice, a evo koje se izdvajaju kao najbolji saveznici u kontroli holesterola.
Ovas – klasik za holesterol
Ovas je apsolutni klasik kada je reč o zdravlju srca. Njegova moć leži u beta-glukanima, specifičnoj vrsti rastvorljivih vlakana koja direktno smanjuju LDL holesterol. Jedna novija studija pokazala je da su osobe sa metaboličkim sindromom uspele da smanje nivo lošeg holesterola u proseku za 10% samo zahvaljujući ishrani bogatoj ovasom.
Ječam – ključan za zdravlje srca
Ječam je još jedan izvanredan izvor beta-glukana. Pored toga što obara holesterol, istraživanja sugerišu da ova žitarica pozitivno menja crevni mikrobiom (dobre bakterije u stomaku) i obezbeđuje magnezijum, koji je ključan za opšte kardiovaskularno zdravlje.
Kinoa – snižava holesterol i trigliceride
Iako je biološki gledano semenka, kinoa se u ishrani tretira kao integralna žitarica. Prepuna je vlakana i kvalitetnih biljnih proteina. Redovna konzumacija kinoe dokazano utiče na snižavanje ukupnog holesterola, kao i na smanjenje triglicerida (masti u krvi).
Bulgur – za zaštitu srca
Bulgur je zapravo pšenica, ali za razliku od belog brašna i klasične testenine, on prolazi kroz minimalnu obradu. Zahvaljujući tome, bulgur zadržava svoj spoljni omotač (mekinje), što mu drastično povećava nutritivnu gustinu i količinu vlakana koja štite srce.
Faro – za kontrolu holesterola i šećera u krvi
Ova drevna sorta pšenice prepoznatljiva je po blago orašastom ukusu i žilavijoj teksturi. Faro je izuzetan izvor biljnih proteina i magnezijuma, minerala čiji se optimalan nivo direktno povezuje sa boljom kontrolom holesterola i šećera u krvi.
Heljda – skida masne naslage sa krvnih sudova
Uprkos imenu na engleskom (buckwheat), heljda nema nikakve veze sa pšenicom i prirodno ne sadrži gluten. Njen najveći adut je rutin, moćan antioksidans koji poboljšava funkciju krvnih sudova i direktno usporava nakupljanje plaka (masnih naslaga) u arterijama.
Proso – brzo skida LDL holesterol
Ova sitna, bezglutenska žitarica izuzetno je bogata kompleksom vitamina B i gvožđem. Pregled više naučnih studija potvrdio je da obroci bazirani na prosu tokom nekoliko nedelja mogu sniziti ukupni i LDL holesterol, dok blago podižu nivo HDL-a (takozvanog „dobrog“ holesterola).
Amarant – reguliše probavu
Baš kao kinoa i heljda, amarant je pseudožitarica. Donosi ozbiljnu dozu vlakana koja regulišu varenje, ali i gvožđe i antioksidanse. Odličan je izbor za zgušnjavanje čorbi ili kao dodatak jutarnjim kašama.
Kako da ih ubacite u svakodnevnu ishranu?
Za većinu ljudi, sa izuzetkom ovsene kaše, ove žitarice nisu deo svakodnevne rutine. Promena ne mora biti komplikovana, a ovo su najjednostavniji načini da počnete:
- Doručak: Umesto pekare, birajte ovsenu kašu ili napravite slanu činiju sa kuvanom kinoom, proteinima i malo povrća.
- Bogatije salate: Šaka kuvanog ječma, bulgura ili fara pretvoriće svaku običnu salatu od povrća u zasitan, kompletan obrok.
- Zamena za beli pirinač: Kada pravite rižoto, punjene paprike ili prilog uz meso, umesto belog pirinča iskoristite proso ili bulgur. Dobićete bolju teksturu i neuporedivo više nutrijenata.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
