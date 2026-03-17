Ishrana Nikole Tesle: Šta je ovaj genije jeo i zašto je izbegavao većinu hrane

Ishrana Nikole Tesle bila je jednostavna, disciplinovana i strogo kontrolisana – otkrij šta je jeo i kako je održavao energiju i u poznim godinama.

Ako te zanima kako je jedan od najvećih umova u istoriji uspevao da zadrži energiju i fokus decenijama, odgovor je jednostavniji nego što misliš – ishrana Nikole Tesle bila je gotovo asketska, ali i neverovatno promišljena.

Tesla nije jeo zbog uživanja, već zbog funkcije. Njegova čuvena rečenica „jedi da bi živeo“ nije bila fraza – to je bio i način njegovo života.

Samo dva obroka dnevno

Za razliku od većine ljudi, Tesla je jeo samo dva puta dnevno. Ručak je često preskakao, jer je verovao da telo ne može pravilno da svari tri obroka.

Prvi obrok bi imao nekoliko sati nakon buđenja, dok je drugi bio u večernjim satima, najčešće oko 19 ili 20 časova.

Zanimljivo je da danas mnogi ovaj način ishrane nazivaju „intermittent fasting“, ali Tesla ga je praktikovao mnogo pre nego što je to postao trend.

Šta je zapravo jeo Tesla?

Njegova ishrana bila je jednostavna, ali precizno osmišljena:

ujutru: masti (poput putera), jaja i mleko

uveče: proteini – jaja, sir, mleko

često: čorbe od povrća i lagani obroci

U kasnijim godinama, njegov jelovnik se sveo na mleko, med i povrće – gotovo minimalistički režim.

Namirnice koje je izbegavao

Ono što je možda najzanimljivije u priči o tome kakva je bila ishrana Nikole Tesle jeste lista stvari koje NIJE jeo:

crveno meso

riba i morski plodovi

mahunarke poput graška i sočiva

hrana koja povećava mokraćnu kiselinu

Verovao je da takva hrana opterećuje organizam i ubrzava starenje.

Opsesija disciplinom (i detaljima)

Tesla nije bio samo pažljiv oko izbora hrane – bio je opsednut načinom na koji jede. Brojao je zalogaje, procenjivao količinu hrane i čak pravio sopstvene jelovnike u hotelima. a)

Zvuči pomalo ekstremno, ali upravo ta disciplina je i ono što ga izdvajalo od ostalih.

Lični utisak – da li je ovo održivo danas?

Iskreno, ovakav režim nije za svakoga. Možda čak i deluje kao izgladnjivanje-mučenje. Ali posle nedelju dana, telo se prilagodi a mentalni fokus postanje bolji.

Možda je baš to ono što je Tesla tražio – maksimalnu mentalnu energiju, bez opterećenja tela.

Ishrana Nikole Tesle nije bila moderna, ali je bila ispred vremena. Minimalizam, disciplina i svest o tome šta unosimo u telo – to su principi koji i danas imaju smisla.

I možda najvažnija lekcija: nije poenta jesti više, već pametnije.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

