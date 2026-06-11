Žive preko 100 godina i ne znaju za lekare: Ovo je njihova tajna ishrane tokom leta

Ishrana tokom leta kod stogodišnjaka staje u jednu kašiku mahunarki dnevno. Pogledajte šta zaista jedu, pa probajte i vi ovog leta.

Jedna kašika kuvanog pasulja dnevno, tvrde istraživanja, produžava život više nego bilo koji skup ‘superfud’ iz reklamnih kampanja. Zvuči previše jednostavno, ali upravo to povezuje ljude koji bez problema prelaze stotu i godinama ne otvaraju vrata ordinacije. Njihova ishrana tokom leta nije ni egzotična ni skupa – ona je sasvim obična, baš onakva kakvu su spremale naše bake. A tačka u kojoj većina nas leti greši, verovali ili ne, potpuno je suprotna od onoga što mislite.

Zašto mahunarke, a ne salata

Studija objavljena u časopisu „Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition“ pratila je starije ljude u Japanu, Švedskoj, Grčkoj i Australiji.

Svakih 20 grama mahunarki dnevno, otprilike puna kašika, povezano je sa manjom smrtnošću.

Pasulj, sočivo, slanutak i grašak ponavljali su se na svakom kontinentu. Detalje pokazuje istraživanje o mahunarkama kao prediktoru dugovečnosti kod osoba starijih od 70 godina.

Šta je zajedničko ishrani stogodišnjaka leti?

Ishrana tokom leta kod najdugovečnijih ljudi oslanja se na mahunarke, sezonsko povrće, maslinovo ulje i vrlo malo mesa. Porcije su male, obroci redovni, a šećer gotovo nigde.

Greška sa kojom počinje svako leto

Najveći problem nije vrućina, problem je doručak. Čim temperatura pređe 30 stepeni, kod nas se kreće na kafu i burek, a ručak se preskače pa se uveče nadoknadi kilom lubenice i sladoledom. Stogodišnjaci rade obrnuto. Jedu topli obrok u podne i lagan tanjir uveče, bez gomilanja kalorija pred spavanje.

Maslinovo ulje umesto pet dodataka iz apoteke

Suplementi tu ne pomažu mnogo. Umesto kapsula, na sto ide kašika dobrog maslinovog ulja preko paradajza, mladog luka i komada hleba. Masne kiseline iz ulja pomažu telu da iskoristi vitamine iz povrća. Maslinovo ulje nije začin, nego osnova obroka u svakom kraju gde ljudi žive dugo.

Kako prilagoditi letnji jelovnik bez muke

Probajte da nedeljno skuvate veću šerpu pasulja ili sočiva i držite je u frižideru. Ujutru dodajte kašiku u salatu, u podne uz povrće, uveče u laganu čorbu. Ne morate ništa da kupujete novo. Sezonski paradajz, krastavac, tikvice i paprika ionako su leti najjeftiniji.

Pola tanjira: sezonsko povrće sa kašikom maslinovog ulja

Četvrtina tanjira: mahunarke, otprilike puna kašika do dve

Četvrtina tanjira: integralna žitarica ili komad hleba

Meso ostaje sa strane, dva do tri puta nedeljno, u maloj količini. Ribu ubacite kad stignete. Ovakva letnja ishrana ne traži kuvarsko umeće, traži samo da prestanete da je komplikujete.

Voće da, ali ne umesto obroka

Lubenica i dinja prijaju po vrućini, ali ne mogu da zamene ručak. Pojedete pola lubenice, skoči vam šećer u krvi, pa za sat vremena ponovo ogladnite. Dugovečni ljudi voće jedu kao desert posle obroka, u maloj porciji. Ako imate dijabetes ili povišen pritisak, ovaj raspored obroka proverite sa svojim lekarom pre nego što ga uvedete.

A vi? Koju letnju grešku u ishrani znate da pravite svake godine, pa je teško ostavljate?

Koliko mahunarki treba jesti tokom leta?

Već jedna do dve pune kašike kuvanog pasulja, sočiva ili slanutka dnevno daju efekat koji se vidi u studijama o dugovečnosti.

Da li je teško variti pasulj leti?

Nije, ako je porcija mala i dobro kuvana. Manja količina uz povrće lakše prolazi nego veliki zimski obrok.

Može li voće da zameni obrok po vrućini?

Ne, voće brzo podigne šećer i ostavlja glad. Bolje ga jedite kao desert posle laganog obroka.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com