Ispijanje čaja je smrt za zdravlje u kombinaciji sa ove 2 namirnice: Nikad ne nemojte da to radite ovako

Ispijanje čaja uz pogrešnu hranu direktno obara vašu energiju i blokira važne minerale. Prekinite ovu lošu naviku odmah i zaštitite se!

Sipate vrelu vodu, dodajete omiljene biljne listiće i mislite da je to uvek obavezno zdravo? Međutim, ispijanje čaja u pogrešnom trenutku može direktno narušiti vaše zdravlje.

Ako redovno praktikujete kombinovanje ovog napitka sa određenim vrstama jela, vi zapravo sprečavate svoj organizam da iskoristi ključne vitamine i minerale. Umesto da osetite nalet energije, budite se umorni, bledi i bezvoljni. Postoje dve specifične namirnice koje apsolutno ne trpe prisustvo biljnih fenola, a mi ih stalno konzumiramo zajedno.

Zašto je ispijanje čaja uz doručak ozbiljna greška?

Čaj sadrži jake tanine koji blokiraju apsorpciju gvožđa iz hrane. Ako ga pijete uz obrok, vaš organizam jednostavno ne može da iskoristi hranljive materije, što vremenom dovodi do hroničnog umora, pada energije i pojave anemije.

Crveno meso i pijenje čaja

Mnogi ljudi imaju naviku da odmah nakon jakog mesnog obroka, ili pak porcije spanaća i mahunarki, uzmu biljni napitak ili čak kako bi ubrzali varenje. To je ogromna zabluda. Crni i zeleni čaj prepuni su polifenola koji se u želucu brzo spajaju sa gvožđem, kako biljnog tako i životinjskog porekla. Kada se formira to jedinjenje, telo ga jednostavno odbacuje jer ne može da ga svari i plasira u krvotok.

Ovo nije samo prazna priča, već pravi biohemijski proces. Naime, kako precizno navodi studija objavljena u časopisu „The Journal of Nutrition“, istraživanje o uticaju polifenola na apsorpciju gvožđa potvrđuje da oni mogu inhibirati iskoristivost ovog važnog minerala iz hrane, smanjujući njegov prelazak u krv za velikih pedeset procenata. Zbog toga, vaše pijenje čaja neposredno uz biftek, jaja ili salatu sa cveklom doslovno troši snagu iz vas. Žene koje su prirodno sklonije smanjenom gvožđu treba naročito o ovome da vode računa.

Zašto ispijanje čaja nije dobro uz mlečne proizvode

Druga velika zamka dolazi sa popularnim, često britanskim načinom konzumacije. Dodavanje mleka u šolju možda ublažava gorčinu i daje lepši ukus, ali istovremeno poništava sve ono što je najvrednije u samoj biljci. Mlečni proteini, prvenstveno kazein, imaju sposobnost da se čvrsto vezuju za antioksidanse i katehine prisutne u napitku.

Jedna šolja toplog čaja bi, po svojoj prirodi, trebalo da vam pruži snažnu zaštitu krvnih sudova i odbranu od slobodnih radikala. Međutim, onog momenta kada u nju sipate mleko, vi te moćne lekovite komponente u potpunosti neutrališete. Vaš digestivni trakt tada obrađuje samo prijatno obojenu vodicu, bez ikakvih antioksidativnih benefita. Ovu grešku često pravimo i kada jedemo jake sireve ili mlečne namaze, a onda ih zalivamo zelenim ili crnim čajem.

Pravilna pauza čuva energiju i vitalnost

Sada se sigurno pitate šta tačno da radite kako biste izbegli ove zamke. Ne brinite, vaše pijenje čaja ne mora da prestane, već je potrebno samo da malo korigujete tajming. Kako biste izbegli pad energije, namirnice koje nikako ne treba mešati sa ovim napitkom uključuju:

Crveno meso i iznutrice bogate gvožđem

Zeleno lisnato povrće poput spanaća i blitve

Mleko, neutralnu pavlaku i jake sireve

Suplemente i vitaminske komplekse

Izbegavajte čaj uz obrok i probajte da ga unesete barem sat vremena pre jela, ili sačekajte najmanje sat vremena nakon obroka. Na ovaj način vaš želudac najefikasnije izvlači gvožđe, cink i vitamine iz pojedene hrane. Tek kada je proces varenja uzeo maha, onda slobodno možete uživati u biljnim aromama. Usvojite ovu naviku i konačno ćete prodisati, a hronični zamor će postati prošlost.

Da li čaj uz obrok otežava apsorpciju gvožđa?

Da, tanini iz čaja vezuju se za gvožđe iz namirnica i blokiraju njegovo usvajanje. Zato se preporučuje razmak između obroka i ovog toplog napitka.

Kada je najbolje vreme za ispijanje čaja?

Idealno vreme je sat vremena pre ili posle jela. Tada organizam neometano apsorbuje sve hranljive materije, a vi dobijate pun efekat antioksidanasa.

Sme li se dodavati mleko u crne i zelene čajeve?

Mlečni proteini poništavaju dejstvo katehina i smanjuju lekovitu moć biljke. Ako želite maksimalne zdravstvene benefite, najbolje je da izbegavate ovu naviku.

Kada obično praktikujete konzumiranje ovog napitka i da li ste do sada nesvesno pravili neku od ovih grešaka?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

