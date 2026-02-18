Istraživanje pokazalo koliko kafe dnevno može smanjiti rizik od demencije

Da li dve ili tri šoljice prave razliku? Saznajte koliko kafe dnevno je potrebno za zaštitu mozga i značajno smanjenje rizika od demencije.

Naučnici tvrde da kofein sprečava upalne procese u mozgu i pomaže u očuvanju pamćenja čak i u dubokoj starosti.

Ljubitelji kafe imaju razlog za optimizam, jer najnovija istraživanja potvrđuju da ovaj napitak može značajno smanjiti rizik od demencije. Studija je ukazala na to da su dve do tri šoljice dnevno ključne u očuvanju funkcija pamćenja i zaštiti zdravlja mozga.

Umerena konzumacija kofeina može zaštititi mozak, tvrde naučnici. Oni su analizirali podatke više od 130.000 zdravstvenih radnika. Prema njihovim nalazima, redovno ispijanje kafe i čaja smanjuje rizik od kognitivnog pada u starosti, prenosi Tportal.

Istraživači smatraju da kofein smanjuje upalne procese u mozgu. Takođe, on usporava nakupljanje toksičnih proteina (amiloid beta) koji se povezuju sa demencijom. Tokom studije, naučnici su pratili navike ispijanja kafe, čaja, gaziranih pića i čokolade. Te podatke su zatim uporedili sa zdravstvenim ishodima ispitanika.

Analiza je pokazala da ljubitelji kafe imaju čak 18 odsto manji rizik od demencije. Sličan efekat zabeležen je i kod onih koji piju čaj. Kod njih je taj rizik niži za 16 odsto

Ključ je u umerenosti

Najizraženiji pozitivan efekat uočen je kod ljudi koji su dnevno konzumirali umerene količine kafe ili čaja. Zanimljivo je da ispijanje većih količina od preporučenih nije donelo dodatne koristi, što ukazuje na to da preterivanje nema smisla.

Takođe, nikakve zaštitne veze nisu pronađene kod bezkofeinske kafe i čaja, što ukazuje na to da je upravo kofein sastojak koji ima povoljan uticaj na mozak.

Učesnici istraživanja praćeni su u proseku 43 godine, a tokom tog perioda demencija je dijagnostikovana kod 11.033 osobe. Istraživači ističu da se pozitivni efekti kofeina pojavljuju nezavisno od genetske sklonosti bolesti.

„Kofein je verovatno jednako koristan i za osobe sa visokim i za one sa niskim genetskim rizikom od razvoja demencije“, rekao je Ju Džang, glavni autor studije i doktorand na Harvard Chan Schoolu.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno. „Iako su naši rezultati ohrabrujući, važno je zapamtiti da je efekat relativno mali i da postoji mnogo načina da se zaštite kognitivne funkcije tokom starenja“, naglasio je dr Danijel Vang, jedan od autora istraživanja.

S njim se slaže i profesorka Tara Spirs-Džouns iz britanskog Instituta za istraživanje demencije, koja nije učestvovala u studiji.

„Ovakva posmatračka istraživanja ne mogu sa sigurnošću dokazati da je upravo unos kofeina razlog manjeg rizika od demencije“, poručila je.

