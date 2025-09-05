Izbegavajte ih: Ovi aditivi u hrani veoma loše utiču na mozak, creva i srce

Polako vas truju, a jedete ih svaki dan.

Nedavno sprovedeno istraživanje u Nemačkoj pratilo je skoro 187.000 ljudi tokom jedanaest godina i otkrilo koji sastojci u ultra-prerađenoj hrani mogu značajno da povećaju rizik od prerane smrti.

Evo liste najproblematičnijih aditiva sa kojima se svakodnevno susrećemo.

1. Glutamat (MSG)

Koristi se da pojača ukus, naročito u supama iz kesice, grickalicama i gotovim jelima. Kod osetljivih ljudi može izazvati glavobolje i osećaj mučnine.

2. Ribonukleotidi

Hemijski spojevi koji često idu „ruku pod ruku“ sa MSG-om. Najčešće se nalaze u industrijskim supama i različitim umacima.

3. Acesulfam

Veštački zaslađivač koji se dodaje gaziranim pićima, žvakama i desertima. Pojedina istraživanja ga povezuju sa promenama u metabolizmu glukoze.

4. Saharin

Jedan od prvih veštačkih zaslađivača, i dalje se koristi u mnogim „dijet“ proizvodima i gaziranim napicima.

5. Sukraloza

Zaslađivač otporan na visoke temperature, često prisutan u pecivima i proizvodima bez šećera.

6. Učvršćivači

Dodaju se kako bi hrana imala čvršću strukturu. Najčešće su prisutni u mesnim prerađevinama, sladoledima i želeima.

7. Fruktoza

Prirodno je prisutna u voću, ali u industrijski dodatoj formi može da poveća rizik od gojaznosti i insulinske rezistencije.

8. Invertni šećer

Mešavina glukoze i fruktoze koja se dodaje u slatkiše i osvežavajuće napitke.

9. Laktoza

Prirodni mlečni šećer. U većim količinama može da izazove probleme sa varenjem i zdravljem creva kod osetljivih osoba.

10. Maltodekstrin

Polisaharid koji se koristi kao zgušnjivač i zaslađivač. Može naglo da podigne nivo šećera u krvi, pa nije pogodan za osobe sa insulinskom rezistencijom i dijabetesom.

Uvek birajte što manje prerađenu hranu – to je najbolji način da izbegnete štetne aditive i zaštitite svoje zdravlje.

