‘Ja sam doktorka i kažem vam – za neke ljude mandarine mogu biti opasne i jako utiču na ova 2 organa’

Njihova sočnost, osvežavajući ukus i bogatstvo hranljivih materija čine mandarine omiljenim voćem među mnogima, naročito u zimskom periodu. Ovo voće potiče iz porodice citrusa i poznato je po svojim blagotvornim efektima na zdravlje. Osim što pružaju užitak za nepce, mandarine su prirodni izvor vitamina C koji pomaže jačanju imuniteta, kao i vitamina B, D i K, kalcijuma, magnezijuma i vlakana, što ih čini odličnim saveznikom u borbi protiv zimske prehlade.

Iako se često povezuju sa zdravljem, nije naodmet znati da, kao i kod svake hrane, postoji granica u potrošnji.

Iako su mandarine nutritivno bogate, prekomerna konzumacija može biti problematična. Prema rečima ruske nutricioniste Nadežde Čapkine, dnevni unos fruktoze ne bi trebalo da pređe 40 grama, a nekoliko mandarina već može da dostigne tu granicu.

Kada je idealno vreme za konzumaciju?

Previše mandarina može negativno uticati na jetru. Ljudi koji boluju od gastritisa takođe treba da budu oprezni, jer kiseline iz mandarina mogu iritirati osetljivu sluzokožu želuca i creva.

Mandarine se nikako ne preporučuje jesti na prazan stomak, jer njihova kiselost može izazvati iritaciju digestivnog trakta. Najbolje vreme za uživanje je u večernjim satima, jer imaju nisku kalorijsku vrednost i neće negativno uticati na telesnu težinu.

Upravo zbog svoje lako svarljive prirode, mandarine su savršena opcija za laganu užinu u hladnim zimskim danima.

Ovo ukusno voće je svakako korisno i može biti deo zdrave ishrane, ali kao i uvek, umerenost je ključna.

(Klik.hr)

