Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja, a niko ne zna da ga koristi pravilno: Evo kada i kako treba da se pije

Jabukovo sirće je od interesa i za ljude koji vode zdrav način života i za naučnike – pravi čuvar zdravlja.

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja, a niko da ga koristi pravilno – evo kada i kako treba da se pije.

Jabukovo sirće je od interesa i za ljude koji vode zdrav način života i za naučnike. Međutim, sve više ljudi je počelo da ga uzima pred Novu godinu i Božićne praznike. Razlog je bogata praznična trpeza.

Poslednjih godina sprovedeno je niz studija koje su pokazale da ga je najbolje uzimati pre obroka. Rastvor jabukovog sirćeta i vode pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi. Takođe, podstiče gubitak težine i dodatno povećava apsorpciju gvožđa.

Istraživanja pokazuju da dnevna konzumacija 20 ml jabukovog sirćeta razblaženog vodom može da donese mnoge zdravstvene koristi. Međutim, postoji jedno važno pravilo – piće treba popiti pre obroka.

Evo kako može da pomogne:

– održava stabilan nivo šećera u krvi – istraživanje objavljeno 2013. u časopisu Journal of Functional Foods pokazalo je da sirćetna kiselina inhibira varenje ugljenih hidrata u digestivnom traktu, pa je stoga od neprocenjive vrednosti za pacijente sa dijabetesom tipa 2. Druga istraživanja objavljena 2011. godine u Diabetes Care pokazuju da jabukovo sirće takođe može da pomogne ljudima sa dijabetesom tipa 1

– smanjuje telesnu težinu – sirće povećava osećaj sitosti, ali analize pokazuju da najbolje efekte donose proizvodi sa visokom koncentracijom sirćetne kiseline

– povećava apsorpciju gvožđa – istraživanje objavljeno 2002. godine u Journal of Agricultural and Food Chemistry pokazalo je da jabukovo sirće povećava apsorpciju gvožđa na nivou creva.

Najveću korist dobijamo od konzumiranja jabukovog sirćeta kada ga uzimamo pre obroka. Stručnjaci smatraju da mešavinu sirćeta i vode treba piti neposredno pre jela, a ne nekoliko sati pre. S druge strane, piti sirće na prazan stomak pre doručka nije dobra ideja.

Ovo pravilo se posebno odnosi na pacijente sa stomačnim i crevnim oboljenjima, ali važno je zapamtiti da jabukovo sirće na prazan stomak može kod bilo koga da izazove gorušicu, loše varenje ili bol u stomaku. Iz istih razloga, ne treba ga uzimati uveče. Mešavinu je najbolje piti pre ručka ili pre rane večere.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com