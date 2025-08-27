Jabukovo sirće se preporučuje kao ,,lek za sve“, ako ga ovako koristimo

Jabukovo sirće je neizostavan sastojak u svim receptima narodne medicine. Dobro poznajemo dobra svojstva jabukovog sirćeta, ali ima i onih koje nisu toliko poznate.

Pročitajte deset dobrih svojstava jabukovog sirćeta koja možete da osetite ukoliko popijete jednu kašičicu svako veče pre spavanja, i verujemo da će vam ubrzo to postati navika.

1. Tretirajte bol u grlu jabukovim sirćetom

Ono ima antibakterijsko dejstvo i stvoriće kiselo okruženje. Samo progutajte kašičicu jabukovog sirćeta sat vremena pre nego što odete na spavanje, a zatim još jednu pola sata pred spavanje. Poslednju kašičicu konzumirajte neposredno pre nego što odete na spavanje.

2. Rešite se neprijatnog jutarnjeg zadaha. Jabukovo sirće ubija bakterije i bacile koji prouzrokuju neprijatan zadah u vašim ustima.

3. Povratite kiselinu u želucu tako što ćete pomešati kašiku jabukovog sirćeta sa vodom i popiti taj rastvor sat vremena pre spavanja.

4. Sprečite lošu probavu ispijanjem mešavine sačinjene od meda, kašičice jabukovog sirćeta i vode pola sata pre odlaska u krevet.

5. Visok nivo šećera u krvi je najčešći uzrok nesanice

Jabukovo sirće povećava senzitivnost insulin, te smanjuje nivo šećera u krvi. Neposredno pre nego što odete na spavanje, konzumirajte dve kašičice jabukovog sirćeta. Pre nego što pokušate ovu metodu, konsultujte se sa lekarom, naročito ukoliko koristite lekove za dijabetes.

6. Bolovi u stomaku

Sipajte kašičicu jabukovog sirćeta u čašu tople vode i dobijenim rastvorom možete rešiti problem sa bolovima u stomaku.

7. Štucanje može nestati uz pomoć gorkog ukusa jabukovog sirćeta, pa progutajte kašičicu organskog jabukovog sirćeta kada počnete da štucate.

8. Ukoliko želite da rešite problem sa alergijama, pomešajte kašičicu jabukovog sirćeta u čaši vode i konzumirajte ovu mešavinu neposredno pre nego što odete na spavanje.

9. Ukoliko osećate glad pre spavanja, samo popijte mešavinu vode i kašičice jabukovog sirćeta umesto kaloričnih namirnica.

10. Sagorite sve što ste u toku dana pojeli pomoću napitka sa jabukovim sirćetom!

Sastojci:

2 kašike seckanog peršuna

veća šolja vode

malo cimeta

malo jabukovog sirćeta

kašičica meda

kašičica đumbira

sok od isceđenog limuna

Priprema:

Stavite vodu da proključa, dodajte peršun i ostavite da se ohladi. Procedite, pa dodajte i ostale sastojke.

Pijte ovaj napitak svako veče sat vremena pred spavanje, tokom dve nedelje. Ako želite da nastavite, napravite pauzu od bar 3 dana, pa ponovite.

