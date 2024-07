Jača kosti, sprečava karcinom, zateže kožu… – 8 razloga da jedete paradajz svakog dana

Paradajz – sočan, ukusan, osvežavajući i, što je najvažnije – zdrav! Malo kalorija, bez masnoća i sa puno vitamina. Šta nam više treba od zdravog povrća?

Prvobitno uzgajan u Meksiku, paradajz se “preselio” u Evropu zahvaljujući konkvistadorima.

U Francuskoj se ovo povrće naziva pomme d’amour, odnosno “jabuka ljubavi”, dok je u italijanskom rasprostranjen naziv pomo d’oro – “zlatna jabuka”, pošto su prve vrste paradajza bile žute boje.

Čuven kao afrodizijak u zemlji ljubavi ili kao neizostavan deo sendviča, paradajz je svakako bogat brojnim hranljivim sastojcima koji će dobro doći vašem organizmu.

Paradajz – izvor vitamina i vlakana

Nemojte da vas pokoleba to što gotovo 95% paradajza čini voda, jer ovo povrće sadrži ogromnu količinu vitamina, minerala i drugih hranljivih materija.

Paradajz je bogat vitaminima A, C, K, B6, kao i folnom kiselinom i kalijumom. Osim toga sadrži i natrijum, tiamin, niacin, magnezijum, fosfor i bakar.

Da ne pominjemo činjenicu da je paradajz izvor dijetalnih vlakana i vode. Jedna šolja svežeg paradajza obezbediće:

– 57,3% dnevnog unosa vitamina C

– 22,4% vitamina A

– 7,9% vlakana

– 7% vitamina B6

Za lepu i zdravu kožu

Betakaroten u paradajzu (koji se takođe nalazi u krompiru i šargarepi) štiti kožu od štetnih UV zraka. S druge strane, i likopen, kojim paradajz obiluje, deluje kao prirodno sredstvo za zaštitu od sunca.

Koža sa visokim sadržajem likopena postaje mekša, a bore se zaglađuju. Pored toga, on štiti i od raka kože zahvaljujući svojim antioksidativnim svojstvima.

Jedite paradajz – ojačajte kosti

Popularno crveno povrće sadrži kalcijum i kalijum koji pomažu u jačanju koštanog sistema. Osteokalcin, koštani protein, sintetiše vitamin K, kojeg ima puno u paradajzu. Osteokalcin veže molekule kalcijuma, ojačavajući tako koštano tkivo.

Druga važna komponenta koja služi ja jačanje kostiju je likopen. To je crveni pigment koji je prisutan ne samo u paradajzu, već i u drugom crvenom povrću. On blagotvorno deluje na koštani sistem i pomaže u borbi protiv osteoporoze – noćne more svake žene.

Upravo zato se ženama starijim od 40 godina savetuje da u svoju ishranu uključe više paradajza.

Sprečava razvoj karcinoma

Sve zasluge opet idu istoj komponenti – likopenu. Ne samo da poboljšava izgled naše kože i sprečava osteoporozu, likopen takođe štiti telo od razvoja ćelija karcinoma (na prostati, grliću materice, jajnicima, grlu, jednjaku, želucu i crevima).

Antioksidanti koji postoje u paradajzu, pomažu u borbi protiv slobodnih radikala koji oštećuju ćelije.

Snižava krvni pritisak

I još jednom o delovanju likopena na naš organizam. Pitate se šta još korisno može taj likopen da učini za naše zdravlje. Videli smo da može puno toga, ali treba napomenuti još jednu važnu korist – snižavanje krvnog pritiska.

Nedostatak kalijuma u našoj ishrani uzrokuje visok krvni pritisak. Takođe, na to mogu uticati i višak natrijuma, jer kalijum izbacuje natrijum iz tela. Paradajz pruža dovoljno kalijuma i snižava krvni pritisak.

Paradajz – idealan pomoćnik za dijabetičare

Još jedna od bitnih zdravstvenih koristi paradajza jeste to da on pomaže u regulisanju nivoa šećera u krvi. Odličan je izvor hroma i vlakana koji održavaju normalan nivo šećera u krvi.

Naravno, to ne znači da možete bez problema da jedete slatkiše ako je paradajz prisutan u vašoj svakodnevnoj ishrani. Zapamtite, važan je balans.

Protivupalna svojstva

Paradajz sadrži minerale koji sprečavaju pojavu zapaljenskih bolesti. Protivupalne supstance ne samo da smanjuju rizik od raka, već pomažu u uklanjanju bolova kod pacijenata.

Ovo povrće bogato je karotenoidima i bioflavonidima koji su moćna antiupalna sredstva. Pomažu kod umerenih do blagih hroničnih bolesti kao što su artritis i osteohondroza.

Idealna grickalica za mršavljenje

Jela na bazi paradajza pomoći će vam da skinete višak kilograma. Voda i vlakna čine paradajz odličnom grickalicom. Izgubićete osećaj gladi i nećete pribegavati konzumiranju masne hrane.

Ovo povrće lako možete uključiti u svoj svakodnevni meni u različitim oblicima: u salatama, sendvičima, omletima, supama ili kao sos. Nije važno u kom obliku koristite paradajz, znajte samo – napravili ste pravi izbor!

Mleveni paradajz sa peršunom – neizostavni deo svake zimnice

Sve ove koristi paradajza po naše zdravlje, kao i njegov dobro poznat i neprevaziđen ukus čine ga jednom od najpopularnijih namirnica na svakom stolu.

Sezona paradajza je prošla, kao i spremanje zimnice. Međutim, to ne znači da će ljubitelji paradajz soka ostati bez ovog neizostavnog dela mnogih jela, poput ćufti u paradajz sosu ili špageta.

Naprotiv, predlažemo vam da preskočite sporo i naporno pripremanje paradajz soka za zimnicu i probate naš Mleveni paradajz sa peršunom koji će vam pomoći u pripremi raznih jela i dati im lepši ukus i posebnu notu.

Uštedećete vreme, trud i novac, i moći lako da pripremite zimske kulinarske đakonije.

