Jača srce i imunitet, pravi je melem za vaše telo – recept čuvenog čuvenog ruskog kardiologa posle koga ćete biti kao novi

Jača srce i imunitet, pravi je melem za vaše telo – recept čuvenog čuvenog ruskog kardiologa posle koga ćete brzo biti kao novi!

Amosova pasta je poznati recept koji deluje kao snažan podstrek za imunitet, mozak i srce.

Ovaj jedinstveni napitak osmislio je akademik Nikolaj Amosov, kardiohirurg koji ga je preporučivao svojim pacijentima kao deo oporavka nakon operacija. Njegova pasta pomaže u ishrani srčanog mišića, jača krvne sudove i podstiče imuni sistem.

Stručnjaci je priznaju kao bogat izvor vitamina, antioksidanata i mikroelemenata, koji su od suštinske važnosti za zdravlje srca i celokupnog organizma.

Amosova pasta se sprema na bazi meda, orašastih plodova, limuna i kombinaciji od sušenog voća kao što su smokve, kajsije, grožđe, urme, plave šljive, koje sadrži veliku količinu vitamina, minerala, enzima, organskih kiselina, lipida i antioksidanata.

Sastojci:

– suve kajsije – 250 g

– tamno suvo grožđe – 250 g

– suve plave šljive – 250 g

– suve smokve – 250 g

– orašasti plodovi – 1 čaša

– limun – 1 komad

– prirodni med – 250 g, od lekovitog bilja

Priprema:

Operite suvo voće i provucite kroz aprat za mlevenje mesa ili blender.

Naseckajte orašaste plodove, operite limun i isecite ga na komade, izvadite semenke i sameljite u blenderu.

Pomešajte sve sastojke, dodajući med, promešajte. Ovu smesu možete čuvati u frižideru nekoliko meseci.

Smesa može da se konzumira na prazan stomak ili nakon obroka (da ne bi izazvala iritaciju želuca i creva), po 1 supena kašika 3 puta dnevno. Deca, u zavisnosti od uzrasta – 1 kašičica. Najbolje je da se radi dva puta godišnje – na proleće i jesen.

Amosova pasta dobija posebnu vrednost na proleće kad ima malo vitamina, i na jesen kada je neophodno da se ojača organizam pre prehlada i virusnih infekcija.

Ali ako je telo oslabilo od operacija ili čestih bolesti, tada proces lečenja može biti produžen do šest meseci. Konzumacija Amosove paste daje očigledan efekat!

Praktično, Amospova pasta nema kontraindikacije. Osim ako ste netolerantni na neke od sastojaka, koji se nalaze u njoj, ako imate alergiju na med ili orašaste plodove. Pastu nemojte davati veoma maloj deci zbog prisustva meda, a dijabetičari je mogu uzimati samo nakon konsultacije sa lekarom.

